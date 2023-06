Pesë ushqime që ulin tensionin e lartë të gjakut

Presioni i lartë i gjakut është një problem për shumë njerëz. Nëse nuk njihet dhe trajtohet në kohë, presioni i lartë i gjakut mund të çojë në një sërë komplikimesh të rrezikshme, duke përfshirë sëmundjet e zemrës dhe sulmin në tru.

Megjithatë, mjekët paralajmërojnë se presioni i lartë i gjakut nuk ka gjithmonë simptoma të dukshme, gjë që e bën edhe më të vështirë njohjen e tij.

Sipas ekspertëve, konsumimi i disa ushqimeve mund të zvogëlojë rrezikun. Dietologu Gunter Kuhnle zbuloi për The Sun se cilat ushqime janë dëshmuar se ulin presionin e gjakut dhe konsumimin e të cilave do t’ua rekomandonte të gjithëve, jo vetëm atyre që kanë probleme me presionin e gjakut. Ato i gjeni si më poshtë:

Mollat

Boronica

Arra

Çaji jeshil

Avokado.

Siç shpjegon ai, secili nga këto ushqime ul në mënyrë efektive presionin e lartë të gjakut