Pheniani paralajmëron për kolaps të plotë të Koresë së Jugut nëse kërcënohet

Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong Un tha se nuk mund ta përjashtonte një “kolaps të plotë” të Koresë së Jugut nëse ajo kryente “akte të këqija”.
Në një raport mbi Kongresin e Nëntë të Partisë së Punëtorëve të Koresë në pushtet, i cili tradicionalisht zhvillohet çdo pesë vjet, agjencia shtetërore e lajmeve KCNA citoi Kim të ketë thënë se Koreja e Veriut nuk kishte asgjë për të diskutuar me Korenë e Jugut, duke iu referuar fqinjit si “armiqësor”.
Kim akuzoi Seulin se po pretendonte të kërkonte dialog, duke e quajtur “qëndrimin e tij të qetësimit… një farsë dhe një punë të dobët”.
KCNA citoi Kim të ketë thënë se, nëse Koreja e Jugut kryente “akte të këqija” dëmtonin mjedisin e sigurisë, ne Korenë e Veriut, Pheniani mund të ndërmerrte çdo veprim.
Ai vazhdoi duke thënë se nuk mund ta përjashtonte një “kolaps të plotë” të Koresë së Jugut nëse ajo kryente “akte të këqija”.
Ministria e Unifikimit e Koresë së Jugut tha në një deklaratë se do të vazhdonte të kërkonte bashkëjetesë paqësore me fqinjin e saj.
Ndërkohë, Kim u shpreh me një ton më pajtues kur foli për Shtetet e Bashkuara te Amerikes, duke thënë se nuk kishte asnjë arsye pse të mos ruheshin marrëdhënie të mira me SHBA-në”, për sa kohë që Uashingtoni hiqte dorë nga “politika e tij armiqësore” ndaj Phenianit.