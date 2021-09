Pini çdo ditë një gotë nga ky lëng dhe shpëtoni nga shumë sëmundje

Kur mendoni për lëngjet, lëngu i karotës me siguri është i fundit që ju vjen në mendje. Lëngjet e portokallit, mollës, ananasit dhe rrushit janë më të popullarizuara. Sidoqoftë, nëse nuk e preferoni karotën në gatim, pirja e lëngut të saj mund të sjellë një sërë përfitimesh shëndetësore.

Më poshtë keni disa nga përfitimet që mund të keni nëse pini lëng karote.

1. Mund të rrisë metabolizmin tuaj

Vitaminat B në lëngun e karotës ndihmojnë trupin tuaj të ndajë yndyrnat, proteinat dhe karbohidratet dhe t’i shndërrojë ato në energji. Ajo gjithashtu ka fibra dietike, të cilat mund t’ju ndihmojnë të menaxhoni peshën tuaj.

2. Është i mirë për sytë tuaj

Vitamina A në lëngun e karotës është thelbësore për shëndetin e syve. Është e rëndësishme për ngjyrën dhe shikimin në dritë të ulët, dhe mbron sipërfaqen e syrit. Gjithashtu zvogëlon rrezikun për të marrë sëmundje të caktuara të syve, si degjenerimi makular që lidhet me moshën.

3. Mund të forcojë sistemin tuaj imunitar

Karotat përmbajnë karotenoide. Ata veprojnë si një pararendës i vitaminës A, e cila mund të forcojë sistemin tuaj imunitar. Lëngu i karotës mbështet rritjen dhe shpërndarjen e qelizave T, të cilat janë qeliza të bardha të gjakut që mbrojnë trupin tonë nga infeksioni. Vitamina C që gjendet në karotë, gjithashtu mund të mbështesë sistemin tuaj imunitar.

4. Mund të zvogëlojë rrezikun e prekjes nga kanceri

Karotat përmbajnë lëndë ushqyese që kanë një efekt antioksidant, të cilat mund të ulin rrezikun e prekjes nga kanceri. Kjo do të thotë se ato neutralizojnë radikalet e lira, të cilat mund të dëmtojnë qelizat tuaja, dhe madje edhe të dëmtojnë ADN-në tuaj. Fibrat dietike në karota gjithashtu mund të ndihmojnë në parandalimin e disa llojeve të kancerit.

5. Është e shëndetshme për lëkurën

Vitaminat C, E dhe K, të cilat janë të pranishme në lëngun e karotës, mund të promovojnë shëndetin e lëkurës. Vitamina C, përveç që është një antioksidant, gjithashtu mund të bëjë që kremi i diellit të funksionojë në mënyrë më efektive. Për më tepër, ka një efekt anti-plakje, sepse ndihmon në prodhimin e kolagjenit, shërimin e lëkurës së dëmtuar dhe parandalimin e rrudhave. Vitamina E gjithashtu mund të mbrojë lëkurën tuaj nga dielli dhe të trajtojë inflamacionin. Vitamina K luan një rol të rëndësishëm në shërimin e plagëve, kështu që mund të ndihmojë me plagët dhe strijat.

6. Është i mirë gjatë shtatzënësisë

Kur jeni shtatzënë, keni nevojë për acid folik, hekur, kalcium, vitamina B, vitaminë A dhe vitaminë C. Lëngu i karotës së papërpunuar është një burim i shkëlqyeshëm i këtyre lëndëve ushqyese. Për shembull, një filxhan lëng karote do t’ju ofrojë rreth 10% të sasisë së rekomanduar të kalciumit. Në 100 gram, do të ketë gjithashtu rreth 10% të përmbajtjes së rekomanduar të vitaminës C.