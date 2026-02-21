Plot 120 avionë amerikanë për Iranin

Sulmi që mund ta ndezë edhe më keq Lindjen e Mesme
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të forcojnë praninë e tyre ushtarake në Lindjen e Mesme, ndërsa angazhohen në bisedime bërthamore me Iranin në Gjenevë dhe zhvillimet në terren imponojnë një ritëm të ekuilibruar midis forcimit ushtarak dhe përgatitjeve izraelite.
Faqet e internetit të specializuara të mbrojtjes kanë vënë në dukje se afërsisht 120 avionë ushtarakë amerikanë kanë kaluar Oqeanin Atlantik ditët e fundit, duke u drejtuar drejt Lindjes së Mesme. Këto përfshijnë avionë luftarakë F-16 dhe F-35, si dhe 12 avionë F-22 Raptor të aftë për të depërtuar në sisteme komplekse të mbrojtjes ajrore, avionë furnizimi me karburant KC-135 dhe avionë zbulimi dhe komunikimi ajror U-2 Dragon Lady.
Lëvizjet vijnë mes manovrave të njëkohshme iraniane në Ngushticën e Hormuzit, dhe marinat iraniane dhe ruse përfunduan ushtrime të përbashkëta të enjten në Detin e Omanit dhe në Oqeanin Indian verior.
Në përgjigje, Izraeli shpalli gjendje gatishmërie të lartë dhe rriti gatishmërinë e tij mbrojtëse dhe ofensive në të dy frontet, duke monitoruar vazhdimisht ndryshimet në atmosferën rajonale.
Në të njëjtin kontekst, Presidenti i SHBA-së Donald Trump i dha të enjten Iranit dhjetë ditë për të arritur një “marrëveshje kuptimplote” në negociatat e vazhdueshme midis dy palëve ose do të përballet me “gjëra të këqija”, ndërsa Teherani mbrojti përsëri të drejtën e tij për të pasuruar uranium.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi gjithashtu se vendi i tij do t’i përgjigjej fuqishëm Teheranit nëse ai sulmon. Në një fjalim televiziv gjatë një ceremonie ushtarake, ai tha: “Nëse Ajatollahu bën një gabim dhe na sulmon, ata do të marrin një përgjigje që as nuk mund ta imagjinojnë.”