Ndoshta pas tridhjetë vjetësh, historianët do të shtrojnë një pyetje: Si ndodhi që bota përjetoi Luftën e Tretë Botërore pa e kuptuar se ajo kishte filluar?
Ne vazhdojmë ta imagjinojmë një luftë botërore sipas modelit të dy luftërave të mëparshme: ushtri të mëdha, fronte të qarta, shpallje zyrtare të luftës dhe përballje të drejtpërdrejtë mes fuqive të mëdha.
Por luftërat nuk kanë pse ta përsërisin historinë.
Ajo që po ndodh sot në Ukrainë, Lindjen e Mesme dhe Afrikë, së bashku me sanksionet ekonomike, bllokadat detare dhe garën e armatimit, mund të jetë pjesë e një procesi shumë më të madh: lufta për rirenditjen e fuqisë dhe të ndikimit në botë.
Nuk bëhet fjalë domosdoshmërisht për një luftë të organizuar nga një fuqi e vetme, por për konflikte që kanë nisur për arsye të ndryshme, e që tashmë po ndikojnë njëri-tjetrin dhe po ndryshojnë ekuilibrin ndërkombëtar.
Për ta kuptuar këtë, mjafton të kujtojmë krizën e Suezit në vitin 1956. Britania dhe Franca, ndonëse kishin ende ushtri të fuqishme dhe perandori të mëdha, zbuluan se nuk mund të merrnin më vendime strategjike pa marrë parasysh qëndrimin e Shteteve të Bashkuara. Kriza nuk ua zhduku fuqinë, por zbuloi se epoka e tyre si fuqi vendimmarrëse kishte marrë fund.
Sot mund të jemi përballë një ndryshimi të ngjashëm, por në përmasa globale.
Pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, Shtetet e Bashkuara mbetën fuqia e vetme dominuese. Por suksesi i këtij rendi kontribuoi edhe në ngritjen e fuqive të reja, sidomos Kinës. Ndërkohë, Rusia filloi të sfidojë rendin e sigurisë në Evropë, ndërsa vende si India, Turqia dhe Irani po kërkojnë më shumë hapësirë për të përcaktuar interesat dhe politikat e tyre.
Kjo nuk do të thotë se Amerika e ka humbur epërsinë. Ajo vazhdon të jetë fuqia më e madhe ushtarake, ekonomike dhe teknologjike. Por epërsia nuk nënkupton më aftësinë për të imponuar e vetme çdo vendim në botë.
Kina mund të pengojë vendime amerikane në Azi, Rusia mund të detyrojë Perëndimin të rishikojë sigurinë evropiane, ndërsa fuqitë rajonale mund të refuzojnë marrëveshje që nuk u përshtaten interesave të tyre.
Pra, bota po kalon nga një rend i dominuar nga një fuqi e vetme drejt një rendi ku shumë fuqi kanë aftësinë të kundërshtojnë dhe të pengojnë vendimet e njëra-tjetrës. Problemi është se ende nuk ekzistojnë rregulla të reja dhe marrëveshje të qëndrueshme për këtë realitet.
Këtë e shohim qartë në disa fronte.
Në Ukrainë, lufta nuk ka të bëjë vetëm me territore, por edhe me të ardhmen e sigurisë evropiane, ndikimin rus dhe rolin e NATO-s.
Në Lindjen e Mesme, konfliktet mes Izraelit, Iranit dhe aktorëve të tjerë rajonalë kanë pasoja që shtrihen përtej kufijve të rajonit. Ato ndikojnë në sigurinë, energjinë, tregtinë dhe interesat e fuqive të mëdha.
Në Azi, rivaliteti mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara për Tajvanin, teknologjinë dhe kontrollin strategjik të Paqësorit mund të përcaktojë kufijtë e ndikimit të të dyja fuqive për dekadat e ardhshme.
Këto fronte nuk janë të shkëputura nga njëri-tjetri. Armët e shpenzuara në një rajon mund të mungojnë në një tjetër. Një krizë në Lindjen e Mesme mund të ndikojë në sigurinë evropiane, ndërsa një konflikt në Azi mund të ndryshojë ekonominë dhe tregtinë globale.
Edhe organizimi i vendeve të BRICS-it, përpjekjet për të zvogëluar varësinë nga dollari dhe kërkesat për reforma në institucionet ndërkombëtare janë shenja se fuqitë në ngritje nuk dëshirojnë më të pranojnë një rend ku vendimet merren kryesisht nga të tjerët.
Ndryshimet mund të prekin edhe hartën politike të botës. Dobësimi i disa shteteve, konfliktet e brendshme dhe rivalitetet rajonale mund të hapin rrugë për marrëveshje të reja, ndryshime të kufijve ose rishpërndarje të ndikimit brenda shteteve ekzistuese.
Megjithatë, ndryshimi më i madh nuk është domosdoshmërisht ndryshimi i kufijve gjeografikë, por ndryshimi i asaj se kush ka fuqinë të vendosë për fatin e vendeve dhe popujve.
Marrëveshjet e reja po krijohen gradualisht, përmes luftërave, negociatave dhe aleancave të ndryshme.
Prandaj, ndoshta nuk do të ketë një ditë të vetme kur bota do të shpallë përfundimin e një epoke dhe fillimin e tjetrës. Mund të vijë një moment kur Shtetet e Bashkuara do të detyrohen të pranojnë marrëveshje që nuk mund t’i përcaktojnë më të vetme, kur Kina do të imponojë realitete të reja strategjike dhe kur fuqitë rajonale do të kenë më shumë mundësi për të vendosur për interesat e tyre.
Deri në vitin 2035, bota mund të vazhdojë të ketë Shtetet e Bashkuara si fuqinë më të madhe, por me një rend shumë më pak të njëanshëm dhe me më shumë qendra ndikimi.
Ndoshta historianët e ardhshëm do të debatojnë nëse Lufta e Tretë Botërore filloi në vitin 2014, me aneksimin e Krimesë, në vitin 2022, me pushtimin rus të Ukrainës, apo në vitin 2023, me zgjerimin e konfliktit në Lindjen e Mesme.
Por data nuk është domosdoshmërisht pjesa më e rëndësishme.
Thelbi është se bota e vjetër po humb aftësinë për ta ruajtur rendin që kishte ndërtuar, ndërsa bota e re ende nuk ka arritur të krijojë rregullat e veta.
Ndoshta Lufta e Tretë Botërore nuk do të jetë lufta e fituesve kundër humbësve, por përplasja mes një rendi botëror që nuk dëshiron të marrë fund dhe një rendi të ri që ende nuk ka arritur të lindë.
Në dy luftërat e mëparshme botërore, fillimisht shpërthyen luftërat dhe më pas u rivizatuan hartat e botës. Në këtë luftë të mundshme, bota mund të jetë duke u rivizatuar para syve tanë, ndërkohë që ne ende debatojmë nëse lufta ka filluar apo jo.
Hoxhë Halil Avdulli