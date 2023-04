Policia gjermane i merr forcërisht djalin e vogël familjes muslimane – VIDEO

Një video e rëndë e përhapur gjerësisht në rrjetet sociale gjermane tregonte sesi autoritetet atje hyjnë në një shtëpi në qytetin e Bremerhaven, dhe marrin me forcë një fëmijë të tmerruar nga familja e tij, teksa prindërit i luten policëve të mos e bëjnë.

Mediat shkruanin se rasti ka shkaktuar kritika të ashpra ndaj autoriteteve për rrëmbimin e fëmijës nga familja emigrante me veshje tipike arabe, shkruan rrjeti TRT.

Në video, policia dhe agjencitë e mbrojtjes së fëmijëve hyjnë në shtëpi dhe marrin forcërisht fëmijën nga familja, teksa djali i tmerruar qan për ndihmë dhe përpiqet t’i rezistojë oficerëve.

Familjarët dëgjohen që ulerasin duke u thënë oficerëve se djali ka probleme shëndetësore dhe se ata nuk duhet ta marrin prej tyre.

Por një nga policët thotë se gjykata ka vendosur kështu prandaj “agjencia e mbrojtjes së fëmijëve” po ekzekuton urdhrin.

Përdoruesit e mediave dënonin sjelljen arrogante të policisë dhe zyrtarëve të tjerë, që i akuzonin se rrëmbenin padrejtësisht fëmijët nga prindërit e tyre.

Disa media raportonin më herët se policia mori fëmijën nga familja muslimane pasi shkolla e tij kishte raportuar se “prindërit i mësonin atij se feja islame nuk pranon mësime transgjinore dhe LGBT.”

Policia e Bremerhaven konfirmoi se incidenti ka ndodhur kësaj jave por pretendonte se video ka pretendime “të rreme” për arsyet e zbatimit të masës.

”Video tregon vetëm një pjesë zbatimit të urdhrit për të marrë nën kujdes dy fëmijë,” thuhej sot në një deklaratë të policisë.

Qendra e kujdesit në Bremerhaven nuk i është përgjigjur kërkesave për komente. /tch

German police kidnap this child right under the eyes of this muslim family and they can’t do a thing.

This is liberalism for you, your children are not yours.

May Allah bring the child back to his muslim family. pic.twitter.com/5aCyJ6sxnJ

— ONE (@One_Dawah) April 28, 2023