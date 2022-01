Poloni: Kaczynski nuk përjashton zgjedhjet e parakohshme

Jaroslaw Kaczynski, lideri i partisë në pushtet për Ligj dhe Drejtësi tha për të përjavshmen ‘Sieci’ se, nuk do të përjashtohet mundësia për zgjedhje të parakohshme.

Kaczynski, i konsideruar shpesh si politikani më i fuqishëm në Poloni, tha se zgjedhjet e vitit 2023 mund të zhvillohen më herët.

Kaczynski tha se qeveria po përballet me një vit jashtëzakonisht të vështirë, me probleme që variojnë nga pandemia e Covid-19, inflacioni në rritje deri te kriza e migrantëve në kufirin e Polonisë me Bjellorusinë.

Pavarësisht kësaj, ai tha se kishte besim se partia e tij, e cila dominon koalicionin qeverisës të së Djathtës së Bashkuar, do të mbetet në detyrë.

“Partia për Ligj dhe Drejtësi synon të sigurojë një fitore tjetër, mundësisht në zgjedhjet e vitit 2023”, tha Kaczynski.

“Megjithëse mund të ndodhë që zgjedhjet të mbahen më herët… Kemi pandeminë, e cila është një sfidë e madhe në vetvete dhe prej disa kohësh po përballemi me një inflacion të lartë. Sulmet hibride ndaj kufirit polako-bjellorus po vazhdon, ashtu si edhe operacionet e Rusisë kundër Ukrainës dhe të gjithë rajonit”, shtoi ai.

Kaczynski dhe qeveria duhet të zgjidhin gjithashtu një mosmarrëveshje të stërzgjatur me Brukselin mbi rishikimin e sistemit gjyqësor polak.

Një dhomë e re disiplinore gjyqësore ka shkaktuar, në veçanti, mosmarrëveshje midis Varshavës dhe Brukselit me Gjykatën Evropiane të Drejtësisë që kërkon pezullimin e saj për shkak të mungesës së pavarësisë politike. /atsh