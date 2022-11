Porsche 911 Dakar ka arritur – një kategori e re e veturave të terrenit

Në panairin e automjeteve në Los Angeles, Porsche prezantoi edicionin e prodhimit të veturës së paralajmëruar prej kohësh për të gjitha terrenet, me të cilin u kthye në mënyrën më të mirë në versionin garues “rally-raid” të Porsche 911 (953), i cili fitoi garën e famshme të vitit 1984, Paris-Dakar.

Bazuar në modelin 911 Carrera 4 GTS, Porsche 911 Dakar është montuar në rrota speciale 19 dhe 20 inç me goma Pirelli Scorpion për të gjithë terrenin me përmasa 245/45/19 (para) dhe 295/40/20 (prapa), dhe falë pezullimit adaptiv, shoferi “elfera” për të gjitha terrenet në programin e punës “Off-Road” mund të llogarisë në një distancë prej tetë centimetrash midis dyshemesë dhe tokës në krahasim me distancën që sjell Carrera standarde.

Ekziston edhe programi i punës “Rally” me të cilin distanca e përmendur do të zvogëlohet nga tetë në pesë centimetra, dhe pjesa më e madhe e momentit më pas transferohet në boshtin e pasmë.

Për shkak të “shëndetit” të gomave jashtë rrugës, Porsche ka kufizuar në mënyrë elektronike shpejtësinë maksimale të Dakar në 240 km/h, dhe Coupé-ja me të gjithë terrenin me të cilën po hapin një kategori të re veturash në Stuttgart fuqizohet nga një motor boksier biturbo me 6 cilindra me tre litra nga Carrera 4 GTS që zhvillon 480 kuaj fuqi dhe 570 Nm çift rrotullues maksimal. Kutia e marsheve PDK me 8 shpejtësi është përgjegjëse për transmetimin e fuqisë në të dy akset, dhe 911 Dakar arrin 100 km/ h në 3.4 sekonda.

Pajisjet e gjera standarde përfshijnë drejtimin nëpërmjet të dy boshteve, dhe montimet e motorit dhe mbulesa e përparme e karbonit janë “huazuar” nga modeli 911 GT3.

Aventurierëve do t’ju pëlqejë mundësia e pagesës shtesë për një raft çati që, përveç bombolave dhe valixheve, mund të strehoni gjithashtu një tendë. Ekziston gjithashtu një paketë opsionale Rallye Design me një vend për numrin fillestar (nga 1 në 999) në derën e trupit me ngjyra të dallueshme (Rothmans) që kujtojnë qartë “elferin” që fitoi Paris-Dakar.

Porsche do të ofrojë anëtarin më të ri të Serisë 992 në vetëm 2,500 kopje, dhe çmimi fillestar në Gjermani është 222 mijë euro.