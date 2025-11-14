Porsche Macan GTS i ri është elektrik

Porsche Macan elektrik po i tejkalon shitjet e modelit me benzinë këtë vit, pjesërisht sepse versioni ICE nuk shitet më në Bashkimin Evropian.
Nuk do të ketë konkurrencë të brendshme për një kohë të gjatë, pasi Macan me benzinë do të tërhiqet nga prodhimi global në vitin 2026.
Një crossover i ri me motor me djegie të brendshme me një emër tjetër është në zhvillim e sipër, por nuk do të debutojë deri në vitin 2028.
Ndërkohë, Zuffenhausen po zgjeron linjën elektrike me një variant të pestë.
Macan GTS me të gjitha rrotat aktive vendoset midis 4S dhe Turbo, duke huazuar motorin elektrik të këtij të fundit.
Porsche citon një fuqi të kombinuar prej 509 kuaj-fuqi, që rritet në 563 kuaj-fuqi me kontrollin e nisjes të aktivizuar.
Modeli i ri është i shpejtë në mënyrë të parashikueshme, duke arritur 100 kmh në 3.6 sekonda. Turbo ende mban kurorën, duke arritur gjysmë sekonde më shpejt.
Që nga fillimi, GTS vjen me Paketën Sport Chrono, Torque Vectoring Plus dhe një pezullim ajri të akorduar posaçërisht për këtë version.
Ka qendrën më të ulët të gravitetit nga çdo Macan elektrik dhe mund të pajiset opsionalisht me drejtim të pasmë.
Porsche gjithashtu ka përmirësuar amortizatorët dhe shufrat mbrojtëse për të ofruar një përvojë më tërheqëse drejtimi.
Në përputhje me modelet e tjera GTS, ai paraqet detaje të zeza të jashtme dhe drita të errëta dhe drita të pasme.
Porsche e ëmbëlson ofertën me një Paketë standarde të Dizajnit Sport që paraqet ‘fasada’ të rishikuara të përparme dhe të pasme.
GTS e merr atë i pari, por do të lansohet në variante të tjera të Macan elektrik duke filluar nga vera e vitit 2026.
Panelet më të forta ndihmojnë në dallimin e GTS, ndërsa Lugano Blue i bashkohet paletës së ngjyrave së bashku me Carmine Red dhe Chalk.
Blerësit mund të zgjedhin nga 15 ngjyra standarde ose afërsisht 60 të tjera përmes Porsche Exclusive Manufaktur.
Fellnet standarde 21-inç mund të përmirësohen në këtë set 22-inç të përfunduar në Anthracite Gri.
Besnikë ndaj traditës së Porsche për të joshur blerësit me opsione, një Paketë e re e Brendshme GTS paraqet qepje kontrasti që përputhet me ngjyrën e jashtme kur përfundon në Carmine Red, Slate Gri Neo ose Lugano Blue.
Një logo GTS është shtuar në timon dhe në panelin e instrumenteve. Paketa është e disponueshme vetëm në kombinim me zbukurimet e brendshme me fibra karboni.
Porsche tashmë po merr porosi në SHBA për Macan GTS elektrik, me çmim që fillon nga 103,000 dollarë, ose vetëm 6,500 dollarë më pak se Turbo me 630 kuaj fuqi.
Macan GTS me gjashtë cilindra i prezantuar një dekadë më parë (dhe më pas i përditësuar) është më i lirë se ai me 10,000 dollarë. Dërgesat fillojnë pranverën e ardhshme.