Portugalia po lufton me zjarret – VIDEO

Zjarrfikësit në Portugali po luftojnë për të kontrolluar zjarret që kanë përfshirë mijëra hektarë, në kohën kur vendi po shënon temperatura të larta.

Rreth 800 zjarrfikës morën pjesë në një zjarr pranë qytetit jugor të Odemiras gjatë natës të hënën, me më shumë se 1,400 njerëz që duhej të evakuoheshin.

Të paktën nëntë zjarrfikës janë lënduar duke shuar zjarret.

Temperaturat mbi 40C (104F) pritet të godasin pjesën më të madhe të gadishullit Iberik këtë javë.

Tri zjarre të mëdha që dogjën qindra hektarë në Spanjë gjatë fundjavës janë vënë nën kontroll, por alarmet e motit mbeten në fuqi në pjesën më të madhe të vendit.

Në Portugali, të hënën ka pasur temperatura deri në 46.4C (116F), më e nxehta e vitit deri më tani, e regjistruar në Santarém.

Zjarri pranë Odemira filloi të shtunën dhe u shty në jug në brendësi kodrinore të Algarve, rajoni kryesor turistik i Portugalisë, nga erërat e forta.

Ajo ka shkatërruar deri më tani rreth 6,700 hektarë tokë, ndërsa gjithsej 19 fshatra, katër akomodime turistike dhe një vend kampingu janë evakuuar.

Kryetari i bashkisë së qytetit, Helder Guerreiro, ka thënë se situata është “kritike, e vështirë dhe komplekse”. /koha

16,000 acres razed by Portugal’s wildfire, over 800 firefighters battle the forest fire. Watch for more#Portugal #Lisbon #Wildfire pic.twitter.com/ypyjBQokaa

— News18 (@CNNnews18) August 8, 2023