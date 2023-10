Premiera botërore: Volkswagen prezantoi Tiguan tërësisht të ri

Pas dy gjeneratave dhe më shumë se 7.6 milionë njësive të shitura, VW prezanton Tiguanin tërësisht të ri. E reja do të mbërrijë në showroomet në fillim të vitit të ardhshëm dhe çmimi fillestar prej 36660 euro në Gjermani do të jetë në nivelin e modelit aktual.

Kur u prezantua në vitin 2007, shumë në kamaren e atëhershme shumë të ngushtë të segmentit C-SUV panë se Tiguan po përballej me një provë të vështirë. Megjithatë, ai mohoi gjithçka me rezultate të shkëlqyera shitjesh dhe pas 16 vitesh në treg dhe prezantimit të dy gjeneratave, ai gjeti rrugën drejt më shumë se 7.6 milionë klientëve.

Tani VW prezanton gjeneratën e tretë më të fundit të stilit të jashtëm dhe dizajnit të lëmuar që pamë në Passat-in e ri, me një dizajn më karizmatik se më parë dhe me teknologji progresive. Të dyja këto modele janë të bazuara në platformën MQB Evo, që do të thotë se përveç motorit me djegie të brendshme, në praktikë do të ofrohen edhe versione të elektrizuara.

Në pjesën e përparme, ka fenerë elegantë që janë të integruar në panelin e zi të zbukurimit mbi kapakun e motorit dhe kanë teknologjinë LED me një shirit drite me gjerësi të plotë si standard. Modelet R-Line kanë gjithashtu një parakolp më të thellë përpara me një grilë të zezë me pamje agresive. Tiguan i ri ka një profil anësor të ngjashëm me modelin aktual, megjithëse me një formë pak më të rrumbullakosur.

Rrotat aliazh fillojnë nga 17 inç në versionin bazë, ndërsa rrotat opsionale 20 inç vijnë në modelet më të pajisura. Pjesa e pasme është vendi ku gjërat kanë ndryshuar më shumë nga gjenerata e mëparshme. Një spoiler i madh i pasmë tani vjen si standard, si dhe një rrip luksoz drite me gjerësi të plotë përgjatë derës së pasme. Modeli R-Line ka një parakolp të pasmë me një pamje sportive.

Ndryshimet më të mëdha vijnë nga brenda. Modeli i mëparshëm kishte një dizajn klasik dhe disi konservator, ndërsa pjesa e brendshme tani duket shumë më interesante. Në mes të panelit të instrumenteve ka një ekran krejtësisht të ri 12,9 inç, i ndjeshëm ndaj prekjes, pra një diagonale më e madhe prej 15 inçësh e disponueshme si opsion. Është një hap i madh përpara nga makina aktuale, e cila ka një ekran 9 inç.

Ndërfaqja e përdoruesit është modernizuar gjithashtu për ta bërë më të lehtë përdorimin. Kontrolli i klimës menaxhohet ende nëpërmjet kontrolleve në ekran, por menyja është tani në fund për qasje më të lehtë. Ju gjithashtu mund të jeni të kënaqur të dëgjoni se nuk ka më kontrolle të timonit të ndjeshëm ndaj prekjes si disa modele aktuale të Volkswagen dhe se marka po i kthehet butonave fizikë.

Tastiera qendrore është tani shtëpia e një numri të ri inteligjent që mund të përdoret për të kontrolluar funksione të shumta. Mund të përdoret për të rregulluar volumin e sistemit audio, për të ndryshuar modalitetin e drejtimit dhe për të ndryshuar ndriçimin e brendshëm të ambientit. Duke folur për ndriçimin e ambientit, ana e pasagjerit të pultit përmban ndriçim dekorativ shumëngjyrësh që ndryshon ngjyrën kur rrotullohet numri i lartpërmendur, një veçori që gjallëron gjërat brenda Tiguan.

Një gamë e gjerë motorësh të rinj janë në dispozicion për Volkswagen Tiguan të ri, me një zgjedhje të njësive hibride të buta, hibride plug-in, benzinë dhe naftë. Nuk do të ketë një Tiguan tërësisht elektrik, pasi VW do të kanibalizonte ID4 duke bërë kështu. Gama fillon me një motor 1.5-litërsh hibrid të butë benzine me 130 ose 150 kf. Ata që kërkojnë një motor më të fuqishëm me benzinë do të kënaqen me motorët TSI 2.0 litra, më të dobët se 204 kuaj/fuqi dhe më të fuqishëm se 265 kuaj/fuqi. Të dyja janë të kombinuara me lëvizje me të gjitha rrotat.

Për ata që përshkojnë shumë kilometra në autostradë, nafta mbetet ende në ofertë. Këto janë njësitë TDI 2.0 litra, të nivelit fillestar me 150 kuaj/fuqi dhe lëvizje me rrota të përparme dhe një version më të fortë me 193 kuaj fuqi dhe me të gjitha rrotat.

Ndërkohë që nuk ka Tiguan tërësisht elektrik, modelet hibride plug-in do të jenë të disponueshme për ata që duan të shijojnë jetën e automjeteve elektrike pa ankth në distancë. Ofrohen dy versione, të dyja duke përdorur një motor benzine 1.5 litërsh të çiftuar me një motor elektrik. Klientët do të mund të zgjedhin midis një versioni 204 ose 272 kuaj/fuqi. Të dyja mund të ngasin me energji elektrike të pastër deri në 100 km.

Volkswagen Tiguan i ri del për herë të parë në shitje në Gjermani në shkurt të vitit të ardhshëm. Çmimi fillestar prej 36660 euro në Gjermani do të jetë rreth 10 për qind më i lartë se modeli aktual.