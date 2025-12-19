Premtim prej 150 milionë dollarësh për rindërtimin e Alepos të shkatërruar nga lufta

Një fushatë tre-ditore për mbledhjen e fondeve, e organizuar nga Guvernatorati i Alepos, ka siguruar rreth 150 milionë dollarë për rindërtimin e qytetit, duke sinjalizuar një përpjekje të re serioze për rimëkëmbje.
Alepo, qyteti i dytë më i madh i Sirisë, vazhdon të përballet me pasoja të rënda nga vitet e luftës, dëmtimet e infrastrukturës dhe goditjet e fundit izraelite. Fondet e mbledhura do të përdoren për rindërtimin e shtëpive, shërbimeve bazë dhe objekteve publike.
Autoritetet lokale thanë se mbështetja e gjerë nga donatorët tregon vullnet të fortë për ta rikthyer Alepon në jetë, megjithëse sfidat humanitare dhe ekonomike mbeten të mëdha. /mesazhi