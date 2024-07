Presidenti Erdogan kë’rcënon Iz’raelin – VIDEO

Erdogan tha gjatë takimit të tij me zyrtarët e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në Turqinë veriore: “Pika që ka arritur Turqia në industrinë e mbrojtjes nuk duhet të mashtrojë askënd nëse Turqia do të ishte shumë e fortë, Izraeli nuk do të ishte në gjendje të bënte atë që bëri Palestina.”

Ai shtoi, “Ne duhet të jemi shumë të fortë në mënyrë që Izraeli të mos mund t’i bëjë këto gjëra në Palestinë.”

Ai vazhdoi: “Ashtu siç hymë në Karabak (Azerbajxhan), dhe ashtu siç hymë në Libi, ne mund të bëjmë të njëjtën gjë me ta (Izraelin). Ne mund ti bëjmë këto hapa”.

Presidenti turk kishte thënë më herët, “Izraeli duhet të ndëshkohet për atë që bëri në Palestinë dhe ky dënim duhet të përbëjë një shembull parandalues ​​për këdo që genjen veten për të kryer padrejtësi të tilla”.

Në të njëjtën kohë, që nga 7 tetori i kaluar, ushtria pushtuese izraelite ka vazhduar agresionin e saj kundër Rripit të Gazës, me mbështetjen amerikane dhe evropiane, ndërsa avionët e saj bombardojnë afërsi të spitaleve, ndërtesave, kullave dhe shtëpive të civilëve palestinezë. , duke i shkatërruar mbi kokat e banorëve të tyre dhe duke penguar hyrjen e ujit, ushqimit, ilaçeve dhe karburanteve.

Agresioni i vazhdueshëm i okupimit kundër Gazës çoi në vdekjen e 39.324 martirëve, plagosjen e 90.830 të tjerëve dhe zhvendosjen e 90% të popullsisë së Rripit, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara.

Nga: Eduart Thartori

