Presidenti i Egjiptit paralajmëron se veprimet izraelite rrezikojnë të minojnë marrëveshjet aktuale të paqes

Presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi paralajmëroi se veprimet e Izraelit rrezikojnë të minojnë marrëveshjet aktuale të paqes, transmeton Anadolu.
“Ajo që po ndodh tani minon të ardhmen e paqes, kërcënon sigurinë tuaj dhe sigurinë e të gjithë popujve të rajonit, si dhe pengon çdo perspektivë për marrëveshje të reja paqeje”, tha Sisi, duke iu drejtuar opinionit izraelit gjatë fjalimit të tij në një samit urgjent arabo-islam në Doha.
“Kjo gjithashtu minon marrëveshjet ekzistuese të paqes me vendet e rajonit. Pasojat do të jenë të rënda, me rajonin që do të rikthehet në një atmosferë konflikti dhe humbjen e përpjekjeve historike për paqe dhe arritjeve të fituara përmes tyre. Kjo është një çmim që do ta paguajmë të gjithë, pa përjashtim”, theksoi ai.
Egjipti ishte vendi i parë arab që nënshkroi një marrëveshje paqeje në vitin 1979.
Lideri egjiptian bëri thirrje për krijimin e “një mekanizmi arabo-islam për konsultime përballë sfidave”.
Nga ana e tij, Mbreti Abdullahu II i Jordanisë kërkoi përgjigje të fortë rajonale ndaj sulmit izraelit të javës së kaluar në kryeqytetin e Katarit, Doha.
“Përgjigjja jonë ndaj agresionit kundër Katarit duhet të jetë e qartë, vendimtare dhe parandaluese, pasi kërcënimi i Izraelit nuk njeh kufij”, tha ai në samit.
Samiti i sotëm u thirr nga Katari pasi avionët izraelitë bombarduan një kompleks ku ndodhej udhëheqja e Hamasit në Doha javën e kaluar, duke vrarë pesë anëtarë të grupit.