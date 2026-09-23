Presidenti iranian kundërshton akuzën e Trumpit për terrorizëm, thotë se Irani është “viktimë e terrorizmit”

Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, ka kundërshtuar përshkrimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për Iranin si shtet që sponsorizon terrorizmin, duke deklaruar se Teherani është vetë viktimë e terrorizmit, raporton Anadolu.
“Dje, Trump tha se ne jemi terroristë. Ne nuk jemi terroristë, ne jemi viktima të terrorizmit”, tha Pezeshkian në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, duke iu referuar fjalimit të Trumpit një ditë më parë, ku presidenti amerikan e përshkroi Iranin si “sponsorin numër një të terrorizmit”.
Pezeshkian tha se lideri i Iranit ishte vrarë “pa asnjë justifikim”, duke iu referuar sulmeve ushtarake amerikano-izraelite kundër Iranit që nisën në fillim të këtij viti.
Ai gjithashtu akuzoi Izraelin se ka shënjestruar lagje në qytete dhe provinca të ndryshme të Iranit dhe se ka kryer vrasje të synuara, duke i përshkruar këto veprime si sjellje “vërtet terroriste”.
“Populli i Iranit e ka mbrojtur vendin e tij gjatë shtatë muajve të fundit”, tha Pezeshkian.