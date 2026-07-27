Presidenti sirian përjashton ndërhyrjen ushtarake në Liban, mbështet monopolin shtetëror mbi armët

Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa tha se vendi i tij nuk ka ndërmend të ndërhyjë ushtarakisht në Liban, por është i gatshëm t’i ofrojë shtetit libanez disa mundësi për të përballuar sfidat me të cilat përballet.
“Nuk po e konsiderojmë ndërhyrjen ushtarake, por Siria ka disa letra që mund t’ia ofrojë shtetit libanez, që ta përdorë siç e sheh të arsyeshme”, tha al-Sharaa në një intervistë për Al Jazeera.
Ai tha se Damasku po diskuton “një sërë zgjidhjesh” me qeverinë libaneze, të cilat mund ta ndihmojnë vendin të arrijë siguri dhe t’i mundësojnë atij të përfitojë nga rimëkëmbja aktuale e Sirisë.
Al-Sharaa shprehu shqetësim “të thellë” se trazirat brenda Libanit mund të kenë ndikim “negativ” te Siria.
“Prania e vazhdueshme e armëve jashtë autoritetit të shtetit libanez do të ketë pasoja të mëdha negative për rajonin”, tha ai.
Presidenti theksoi mbështetjen e Sirisë për faktin që shteti libanez të ketë autoritet ekskluziv mbi zbatimin e ligjit, armët dhe vendimet e luftës e paqes.
Për sa i përket marrëdhënieve me Izraelin, al-Sharaa tha se Siria po punon me disa vende për të arritur një marrëveshje sigurie.
“Nëse marrëveshja e sigurisë me Izraelin ka sukses, ajo do të hapë rrugën për një paqe gjithëpërfshirëse, pa hequr dorë nga e drejta e Sirisë mbi Lartësitë e pushtuara të Golanit”, tha ai.
Lidhur me praninë ushtarake të Moskës në Siri, al-Sharaa tha se bisedimet me Rusinë ende nuk kanë përfunduar.
Ai shtoi se Siria dhe Rusia kanë interesa të përbashkëta të konsiderueshme dhe se Moska ka vepruar shpejt për të “hapur një kapitull të ri” në marrëdhëniet me Damaskun.
Duke iu drejtuar Irakut, presidenti sirian tha se të dyja vendet kanë interesa të rëndësishme ekonomike të përbashkëta.
“Iraku ka nevojë për shumë burime siriane, dhe edhe Siria ka nevoja të veçanta. Prandaj, ekzistojnë interesa shumë të rëndësishme mes dy vendeve, të cilat duhen zhvilluar mbi baza të shëndosha”, tha ai.