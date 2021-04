Presidenti slloven e sheh mbylljen si alternativën e vetme

Presidenti slloven Borut Pahor tha se nuk kishte asnjë alternativë tjetër përveç vendosjes së Sllovenisë në një mbyllje 11-ditore për të mbrojtur popullatën nga rritja e lakorës së infektimeve me koronavirus.

Pahor kërkoi mirëkuptim dhe shprehu optimizmin në lidhje me të ardhmen në një fjalim televiziv drejtuar kombit të enjten për të shënuar fillimin e masave strikte.

Autoritetet po kërkojnë të ndalojnë valën e tretë të pandemisë. Vendi me pak më shumë se 2 milion njerëz ka regjistruar përmbi 1000 infeksione të reja ditore gjatë ditëve të fundit.

Gjatë mbylljes, shkollat ​​do të mbyllen dhe udhëtimet jo-bazike midis rajoneve më të goditura do të ndalohen. Administrata publike dhe transporti publik duhet të punojnë me kapacitet minimal, dhe shumica e shërbimeve dhe aktiviteteve sportive do të mbyllen. Punëdhënësit këshillohen të lejojnë punën në distancë.

Që nga e hëna, një test negativ PCR është i nevojshëm për të hyrë në Slloveni, dhe banorët sllovenë janë të ndaluar të udhëtojnë në vendet në listën e “kuqe” të qeverisë dhe do të përballen me gjoba të larta nëse e bëjnë.

“Shkaku kryesor i valës së tretë të pandemisë në Slloveni është varianti tani dominues britanik i virusit, për shkak të të cilit numri i riprodhimit është mbi një, kështu që është e pamundur të kontrollosh pandeminë pa mbyllje,” tha Leon Cizelj nga Instituti Jožef Štefan, një organ hulumtues. /Mesazhi.com