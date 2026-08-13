Presidenti turk e cilëson si “hap historik” miratimin e projektligjit të Solidaritetit Kombëtar

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, e përshkroi të enjten si “hap historik” miratimin nga parlamenti të Projektligjit për Solidaritetin Kombëtar dhe Integrimin Social, transmeton Anadolu.
Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social, i miratuar të hënën, përcakton procedurat për pezullimin e hetimeve, ndjekjeve penale, dënimeve dhe procedurave të lidhura me to, pasi autoritetet të përcaktojnë se organizatat terroriste PKK/KCK dhe grupet e lidhura me to kanë ndërprerë aktivitetet dhe kanë dorëzuar armët.
Duke folur në ceremoninë e diplomimit të Akademisë së Xhandarmërisë dhe Rojës Bregdetare në Ankara, Erdogan tha se realizimi i vizionit për një “Turqi pa terror” dhe një “rajon pa terror” është i një rëndësie jetike.
Turqia po forcon kapacitetin e saj parandalues ushtarak përmes hapave diplomatikë shumëplanësh dhe partneriteteve strategjike, shtoi presidenti.
Të premten, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan Marrëveshjen e Mbrojtjes së Përbashkët në një samit trepalësh në Mekë, duke u zotuar për forcimin e sigurisë kolektive, thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë.