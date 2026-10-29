Keni parë ndonjëherë kanibal? Hëngri 38 persona…

Vrasësi serial më i keq që ka parë ndonjëherë vendi afrikan
Forcat e sigurisë së Ugandës i kanë dhënë fund një terrori të gjatë që tronditi publikun atje. Mujurizi Moses, një burrë i akuzuar për vrasjen brutale dhe kanibalizimin e deri në 38 personave midis viteve 2010 dhe 2025, është arrestuar.
Lajmi i arrestimit u konfirmua nga Gjenerali Muhoozi Kainerugaba, komandanti i Forcave Mbrojtëse të Ugandës, i cili e përshkroi të dyshuarin si vrasësin serial më të keq që vendi është përballur ndonjëherë.
Sipas tij, krimet e tmerrshme ndodhën në qarqet Masaka, Ibanda dhe Kazo. Autoritetet kanë njoftuar tashmë se synojnë të ofrojnë transparencë maksimale për administrimin e drejtësisë, me një gjyq publik të planifikuar, i ndjekur nga ekzekutimi.
Sulme brutale dhe kurthe dinake
Moses veproi për vite me radhë duke përdorur metoda jashtëzakonisht të dhunshme, por edhe të pabesa. Ai dhe bashkëpunëtorët e tij hynin në shtëpi familjare natën, duke shembur fjalë për fjalë muret e shtëpive për të likuiduar familjen me hanxharë. Një nga sulmet më brutale të regjistruara ndodhi në shtëpinë e një pastori vendas, ku sulmuesit bënë një vrimë në mur dhe vranë të gjithë ata që ishin brenda.
Përveç vjedhjeve me thyerje, i dyshuari përdori edhe një taktikë tjetër – ai shënjestroi gratë dhe i joshte ato në një kurth nën maskën e ofertave të dashurisë, pas së cilës ai i vriste ato dhe konsumonte mishin e tyre.
Mujurizi Moses nuk është i panjohur për policinë. Gjatë 15 viteve të fundit, ai është arrestuar disa herë, por çdo herë ai arriti të arratisej nga paraburgimi ose u lirua për shkak të një kombinimi rrethanash.
Megjithatë, hetuesit thonë se këtë herë ata kanë mbledhur prova të pakundërshtueshme gjatë një kontrolli në shtëpinë e tij. Përpara se ai të përballet me dënimin më të ashpër, një proces gjyqësor gjithëpërfshirës do të zhvillohet kundër tij, dhe policia aktualisht po kontrollon rastet e vjetra të personave të zhdukur për të përcaktuar nëse ai është i lidhur me ndonjë krim tjetër. /tesheshi