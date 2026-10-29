Haradinaj: Republika e Turqisë ka qenë mbështetëse e fuqishme e Kosovës në të gjitha proceset

Deputeti i AAK-së Ramush Haradinaj sot u takua me të Ngarkuarin me Punë në ambasadën e Turqisë, z. Babür Hızlan me rastin e 103 vjetorit të Shpalljes së Republikës.
Haradinaj shprehet se ishte nder që t’i shpreh urimet e tij për paqe dhe prosperitet të shtetit dhe popullit turk si dhe mirënjohje për përkrahjen e vazhdueshme ndaj shtetit të Kosovës.
“Republika e Turqisë ka qenë mbështetëse e fuqishme e Kosovës në të gjitha proceset, dhe vazhdon të mbetet aleate e rëndësishme e Kosovës në shumë fusha.”,thekson ai në postimin e tij në Facebook.