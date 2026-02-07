Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Presidenti turk Erdoğan pret Mbretin Abdullah të Jordanisë në Istanbul

Presidenti turk Erdoğan pret Mbretin Abdullah të Jordanisë në Istanbul

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka pritur Mbretin Abdullah të Jordanisë në lstanbul, i cili po qëndron për një vizitë në Türkiye.

Pas ceremonisë zyrtare në Pallatin Dolmabahçe, dy udhëheqësit zhvilluan një takim kokë më kokë, të ndjekur nga bisedime mes delegacioneve përkatëse.

Në takim gjithashtu morën pjesë ministri i Mbrojtjes, Yasar Güler, ministri i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës, Ibrahim Kalin dhe këshilltari presidencial, Akif Çağatay Kiliç.

