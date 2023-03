Presidenti turk takohet me krerët turq përpara samitit të jashtëzakonshëm

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan u takua të mërkurën me krerët e Azerbajxhanit, Uzbekistanit dhe Kirgistanit në kryeqytetin Ankara përpara një samiti të jashtëzakonshëm të Organizatës së Shteteve Turke të enjten.

Erdogan zhvilloi takime të veçanta me dyer të mbyllura me Ilham Aliyev të Azerbajxhanit, Shavkat Mirziyoyev të Uzbekistanit dhe Sadyr Japarov të Kirgistanit në kompleksin presidencial.

Nuk u dhanë më shumë informacione për takimet.

Në samitin e së enjtes, i cili do të fokusohet në menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave, dhe ndihmën humanitare, liderët do të shtjellojnë bashkëpunimin dhe mekanizmat e koordinimit solid shumëpalësh si pjesë e organizatës në luftën kundër fatkeqësive dhe do të zhvillojnë konsultime për sfidat aktuale në rajon, sipas një deklaratë nga organizata.

Organizata e Shteteve Turke, e quajtur më parë Këshilli Turk, është një organizatë ndërkombëtare që përfshin vende të shquara të pavarura turke që punojnë së bashku për të ngritur marrëdhëniet dhe bashkimin mes tyre.

Anëtarët e saj janë Turqia, Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgistani dhe Uzbekistani. Vendi anëtar i BE-së, Hungaria, Turkmenistani dhe Republika Turke e Qipros Veriore kanë statusin e vëzhguesit.