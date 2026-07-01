Presidenti turk thotë se shpifjet e Izraelit janë përpjekje për të mbuluar gjenocidin në Gaza

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha se shpifjet kundër Turqisë janë përpjekje të Izraelit për të mbuluar “barbarinë e tij në Gaza”, raporton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve pas mbledhjes së kabinetit në Ankara të martën, Erdogan tha: “Ne nuk i kushtojmë vëmendje shpifjeve të drejtuara ndaj vendit tonë nga rrjeti i vrasjes që ka në duar gjakun e 75.000 njerëzve të pafajshëm në Gaza, kryesisht fëmijë dhe gra”.
Ai tha se historia e Turqisë përfshin “virtytin e dhënies së strehimit për ata që iknin nga persekutimi nazist” dhe shtoi se “ata që shpifin kundër Turqisë për të mbuluar barbarinë e tyre në Gaza e dinë shumë mirë këtë”.
Erdogan gjithashtu shprehu mbështetje për Venezuelën, e cila u godit nga dy tërmete më 24 qershor, duke thënë se Turqia qëndron pranë popullit “mik dhe vëlla” të Venezuelës “me të gjitha mjetet tona”.
Ai theksoi rëndësinë e ambicieve hapësinore të Turqisë, duke thënë se zhvillimi i kapaciteteve satelitore është “domosdoshmëri, jo zgjedhje” për vendin.