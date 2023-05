Presidenti ukrainas viziton trupat në rajonin Donetsk

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka vizituar një zonë të vijës së parë pranë qyteteve Vuhledar dhe Marinka në rajonin Donetsk, pas udhëtimit të tij në Japoni ku mori pjesë në samitin e fundit të G7-tës, transmeton Anadolu.

Presidenca ukrainase njoftoi se Zelenskyy u ndau çmime dhjetëra marinsave në ditën kombëtare të marinsave ukrainas.

Në njoftim thuhet se Zelenskyy theksoi se marinsat ukrainas janë një “vëllazëri e luftëtarëve të fortë, të qëndrueshëm dhe besnikë ndaj besimeve dhe thirrjes së tyre, të cilët gjithmonë demonstrojnë shpejtësi, vendosmëri dhe rezultate”.

“Çdo ditë në fushën e betejës, marinsat ukrainas dëshmojnë se janë një forcë e fuqishme që shkatërron armikun, çliron tokat ukrainase dhe kryen detyrat më të vështira në kushtet më të vështira. Ne kemi nevojë më shumë nga kjo forcë. Kjo është arsyeja pse nga sot po rrisim ndjeshëm potencialin e marinsave dhe po krijojmë Trupat e Marinës”, tha Zelenskyy.

Presidenti ukrainas po ashtu tha se brigada të reja do të formohen dhe do të pajisen me pajisje dhe arme moderne.