Princi saudit vlerëson samitet në Doha

Princi i Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, ka përshëndetur rezultatet e samiteve arabo-islame dhe të Gjirit të mbajtura në Doha, të cilat dënuan sulmin izraelit ndaj Katarit dhe shprehën solidaritet me Dohan. Në një mesazh dërguar Emirit Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ai theksoi mbështetjen për sovranitetin e Katarit dhe vazhdimin e dialogut si rrugë për zgjidhje. /mesazhi

