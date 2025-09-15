Princi i Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, ka përshëndetur rezultatet e samiteve arabo-islame dhe të Gjirit të mbajtura në Doha, të cilat dënuan sulmin izraelit ndaj Katarit dhe shprehën solidaritet me Dohan. Në një mesazh dërguar Emirit Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ai theksoi mbështetjen për sovranitetin e Katarit dhe vazhdimin e dialogut si rrugë për zgjidhje. /mesazhi
Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Princi saudit vlerëson samitet në Doha
ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI
Shije të pazakonta që së bashku funksionojnë mirë
Mesazhi.com - 0
Ka një kënaqësi të fshehtë në atë çfarë bëhet kur dy elementë që në dukje nuk patrullojnë bashkë, kur përzihen, krijojnë diçka më të...