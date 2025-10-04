Prishtina fiton derbin ndaj Ballkanit, Llapi përmbys Malishevën në “Liman Gegaj”

Në kuadër të xhiros së tetë të AlbiMall Superligës së Kosovës sot janë zhvilluar dy ndeshje mjaft interesante, ku Prishtina dhe Llapi kanë arritur fitore të rëndësishme.
Në derbin e javës, të zhvilluar në Kampin Nacional të FFK-së në Hajvali, Prishtina triumfoi ndaj Ballkanit, me rezultat 1:0.
Golin e vetëm të ndeshjes e shënoi Blend Baftiu në frymën e fundit, duke realizuar ndaj ish-skuadrës së tij.
Ky gol erdhi në minutën e 6-të të shtesës, pak pasi Ballkani mbeti me një futbollist më pak në fushë, pas përjashtimit të Arbër Potokut me karton të kuq.
Pjesa e parë e ndeshjes ishte e barabartë dhe u mbyll pa gola, megjithëse rastet nuk munguan në të dyja portat.
Me këtë fitore Prishtina forcon pozitën e parë në renditje, me 19 pikë, derisa Ballkani mbetet i dyti, me katër pikë më pak.
Ndërkohë, në ndeshjen tjetër të ditës, të zhvilluar në stadiumin “Liman Gegaj” në Malishevë, skuadra e Llapit shënoi fitore me përmbysje rezultati ndaj Malishevës, me shifrat 2:1.
Vendasit kaluan në epërsi në minutën e 55-të me golin e Besnik Feratit, por llapjanët reaguan shpejt. Axel Gnapi barazoi rezultatin në minutën e 61-të, ndërsa Muhamet Hyseni, vetëm pak kohë pasi u inkuadruar nga bankina, shënoi golin e fitores në minutën e 85-të.
Kjo ishte fitorja e dytë radhazi për Llapin, që tani ka 9 pikë dhe renditet në vendin e gjashtë të tabelës, ndërsa Malisheva mbetet me 10 pikë në pozitën e pestë.