Produkti më i ri Xiaomi është lajm i keq për rivalët

Xring O1 nuk është çipi i parë i kompanisë, por i pari që prej lançimit të Surge S1 në 2017-ën dhe është disa herë më i fuqishëm.

Xiaomi prezantoi çipin e parë flagship zhvilluar nga vetë kompania, Xring O1, dhe ka mjaftueshëm fuqi sa të konkurrojë me Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Kompania gjithashtu prezantoi një telefon të ri quajtur Xiaomi 15S Pro dhe tabletin Xiaomi Pad 7 Ultra të cilët përmbajnë çipin e ri.

Xiaomi zbuloi edhe orën inteligjencte Watch S4 e cila fuqizohet po ashtu nga një çip tjetër zhvilluar nga kompania.

Xring O1 nuk është çipi i parë i kompanisë, por i pari që prej lançimit të Surge S1 në 2017-ën dhe është disa herë më i fuqishëm. Zhvilluar mbi procesin e gjeneratës së dytë 3-nanometër, është një çip i menduar për të konkurruar me Qualcomm Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400 dhe Apple 18.

Në letër duket se është i aftë të konkurrojë me ta. Xiaomi ka implementuar 10 bërthama procesorike, më shumë sesa secili prej konkurrentëve. Dy janë bërthama ARM Cortex-X925 me frekuencë 3.9Ghz, katër janë me frekuencë 3.4Ghz dhe katër të tjera janë me frekuencë 1.8Ghz.

Çipi grafik Immortalis-G925 përmban 16 bërthama dhe është po aq i fuqishëm sa grafikat e flagshipit të MediaTek. Arkitektura e çipeve ka filluar të variojë mes kompanive deri në atë pikë saqë frekuenca dhe numri i bërthamave nuk është më indikator i performancës së vërtetë por Xiaomi thotë se Xring O1 shënon 3 milionë pikë në AnTuTu.

Por ambiciet e Xiaomi shkojnë përtej një çipi për telefonët dhe tabletët ndërsa lançoi Xring T1, një çip flagship për orët inteligjente. Detajet rreth tij janë të pakta por ka një modem 4G.

E gjitha kjo do të thotë lajme të këqija për Qualcomm ku Xiaomi ka qenë konsumator i madh i tyre. Është mes kompanive të para që lançon një produkt flagship me çipet më të fundit të kompanisë.