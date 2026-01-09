Prokurori i Teheranit u bën thirrje iranianëve “të mos dalin jashtë”

Prokurori publik i Teheranit, Ali Salehi, u ka bërë thirrje qytetarëve iranianë “të mos dalin jashtë” mes protestave antiqeveritare, të nxitura nga përkeqësimi i kushteve ekonomike në vend, transmeton Anadolu.
“Elementët e paguar të armikut po vrasin ata që marrin pjesë në protesta. Mos dilni jashtë”, tha Salehi në komentet e transmetuara nga media shtetërore iraniane.
Ai paralajmëroi se protestuesit e përfshirë në djegien e ndërtesave qeveritare dhe përplasjet me forcat e sigurisë do të përballen me dënimin me vdekje.
“Ne nuk do të tregojmë absolutisht asnjë tolerancë ndaj elementëve të armatosur. Ata do të gjykohen për krime të lidhura me luftimet. Siguria e qytetarëve tanë është vija jonë e kuqe. Lufta jonë kundër terroristëve do të jetë një pengesë”, tha Salehi.
Paralajmërimi i prokurorit publik të kryeqytetit iranian vjen pasi të gjitha shkollat në Teheran kanë vendosur të kalojnë në mësim në distancë deri në fundjavë mes protestave.
Irani është tronditur nga valë protestash që nga muaji i kaluar, të cilat nisën më 28 dhjetor në Pazarin e Madh të Teheranit, për shkak të rënies së fuqishme të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Më pas, demonstratat u përhapën në disa qytete të tjera.
Autoritetet iraniane nuk kanë publikuar shifra zyrtare për viktimat, megjithatë Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve për të Drejtat e Njeriut (HRANA) në një raport të mërkurën tha se të paktën 38 persona janë vrarë, përfshirë katër anëtarë të forcave të sigurisë. Agjencia gjithashtu raportoi për dhjetëra të plagosur dhe 2.217 arrestime.