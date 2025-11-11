Prokuroria urdhëron rifillimin e numërimit të votave në Mitrovicë të Jugut

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka bërë të ditur se ka urdhëruar Komisionin Komunal Zgjedhor që të rifillojë procesin e numërimit të fletë votimeve në Qendrën Komunale në komunën e Mitrovicës së Jugut.
Sipas njoftimit kjo është bërë pasi kompania ka pranuar se gjatë shtypjes se fletëvotimeve është bërë një gabim.
“Kjo pasi kompania CETIS mbi printimin e fletëvotimeve për zgjedhjet komunale në Kosovë, përmes një njoftimi ka shpjeguar se problemi i numërimit ndodhi ekskluzivisht në njërën nga katër kokat/pllakat e printerëve me ngjyrë, përgjegjëse për printimin e numrit të qendrës së votimit, dhe se marrin përgjegjësi për këtë gabim, sipas të cilës në rrethana normale do të ishte pothuajse i pamundur të ndodhte. Sidoqoftë, për të ruajtur integritetin e procesit të numërimit të fletë votimeve, Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka caktuar dy hetues policorë që do të jenë prezent gjatë tërë kohës deri në përfundimin e plotë të procesit të numërimit”, thuhet në komunikatë.
Procesi i numërimit ishte ndërprerë mbrëmë me urdhër të Prokurorisë pas dyshimeve për manipulim të votave.
Nga PDK kanë thënë se në disa fletëvotime nuk përputhen numrat serik dhe se ka pasur lëvizjeve të fletëvotimeve nga klasa në klasë, por edhe nga vendvotimet.
PDK ka kërkuar që në këtë komunë të ketë rivotim.
Ndërsa, nga LVV, parti që ka fituar në Mitrovicë të Jugut kanë mohuar çdo mundësi që të ketë rivotim.