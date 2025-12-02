Protesta në Lyon të Francës kundër planit të buxhetit të qeverisë për vitin 2026

Sindikatat mbajtën sot një demonstratë në Lyon si pjesë e protestave mbarëkombëtare kundër planit të propozuar të buxhetit të qeverisë franceze për vitin 2026, raporton Anadolu.
Tubimi i udhëhequr nga anëtarë të sindikatave të ndryshme shumësektoriale, Konfederatës së Përgjithshme të Punës (CGT), Federatës së Bashkuar të Sindikatave (FSU) dhe Solidaires, kritikoi projektbuxhetin të cilin e denoncojnë si “të padrejtë socialisht”.
Sindikatat paralajmëruan se masat e propozuara mund të kërcënojnë punësimin në sektorin publik dhe të rëndojnë më tej shërbimet publike që tashmë janë nën presion.
Përfaqësuesit e sindikatave thanë se protestat do të vazhdojnë në ditët në vijim për të rritur presionin mbi qeverinë për të rishikuar propozimin e buxhetit.
Gjatë grevës mbarëkombëtare priten ndërprerje në transportin publik, shkolla, spitale dhe administrata lokale në të gjithë vendin.