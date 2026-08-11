Protesta në Tiranë hyn në ditën e 73-të

Protesta në Tiranë ka hyrë në ditën e 73-të, ndërsa qytetarët janë mbledhur sërish në sheshin “Skënderbej” për të vijuar më pas marshimin drejt Kryeministrisë.
Tubimi u shoqërua me thirrje për ndryshime politike dhe me përsëritjen e qëndrimit se protestuesit nuk do të tërhiqen pa u plotësuar kërkesat e tyre.
Thirrja kryesore e protestuesve vijon të jetë drejtuar kryeministrit, “Jep dorëheqjen!”, ndërsa në qendër të protestës janë vendosur kërkesat për ndryshime të thella politike dhe largimin e asaj që ata e cilësojnë si “klasa e vjetër politike”.
Pas grumbullimit në sheshin “Skënderbej”, protestuesit vijuan me marshimin në disa prej rrugëve kryesore të kryeqytetit, duke ndjekur itinerarin e përdorur edhe në protestat e mëparshme, raportojnë mediat e Shqipërisë.
Me thirrje dhe pankarta kundër klasës politike, protestuesit deklaruan se do të vijojnë aksionin e tyre deri në përmbushjen e kërkesave.