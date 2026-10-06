Protesta pritet të vazhdojë sot, pas një nate të tensionuar para Kuvendit

Protestuesit pritet të mblidhen sërish sot në orën 09:00 para Kuvendit të Kosovës, pas një nate të tensionuar të së hënës, ku pati përplasje mes protestuesve dhe Policisë së Kosovës për shkak të mosvotimit në lexim të dytë të ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Pamjet nga sheshi “Skënderbeu” gjatë mbrëmjes treguan hedhje të mjeteve piroteknike dhe shisheve në drejtim të institucioneve dhe policisë, ndërsa në rrugët përreth u dogjën edhe kontejnerë. Policia ndërhyri me gaz lotsjellës dhe topa uji për shpërndarjen e turmës.
Sipas Policisë së Kosovës, gjatë protestës u lënduan gjashtë zyrtarë policorë, ndërsa 11 qytetarë kërkuan ndihmë mjekësore. Tre protestues u shoqëruan në stacion policor.
Situata u qetësua në orët e vona të natës, pasi protestuesit u kthyen në sheshin “Skënderbeu”. Në protestë iu bashkuan edhe deputetë të PDK-së dhe Aleancës, të cilët kishin kërkuar që ndryshimet në Ligjin për Specialen të procedoheshin për votim
Ndryshimet në këtë ligj ishin miratuar gjatë ditës në lexim të parë, por votimi përfundimtar nuk u zhvillua. Përfaqësues të LVV-së kanë deklaruar se janë të gatshëm që të martën të votojnë si presidentin e ri, ashtu edhe projektligjin për Specialen.
Sot është edhe dita e fundit e afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, ndërsa protestuesit kanë paralajmëruar vazhdimin e tubimit pranë Kuvendit.