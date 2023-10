Protestat e mëdha në Jordani tregojnë mbështetje për Palestinën

Mijëra njerëz në Jordani, veçanërisht në Irbid, pranë kufirit izraelit, kanë mbajtur protesta të mëdha në mbështetje të Palestinës.

Ata kanë brohoritur parulla dhe kanë kryer namaz të natës për Gazën.

Protestat u organizuan nga partitë islamike dhe përfshinin fjalime në favor të grupit të rezistencës palestineze Hamas, me një fjalim nga lidershipi politik i grupit.

Grupi shprehu mirënjohjen ndaj qeverisë dhe popullit jordanez për mbështetjen e vazhdueshme dhe dënoi zhvendosjen masive të palestinezëve nga territoret e tyre. /mesazhi

Thousands of people have gathered in Irbid to support #Palestine on the call of Islamic action front of #Jordan.

Some of the strongest language in support of Hamas, Palestinian resistance and against #Israel. #طوفان_الاقصى #Gaza pic.twitter.com/1MSpzLaMHb

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) October 22, 2023