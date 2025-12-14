Protestuesit në Romë marshojnë kundër gjenocidit në Gaza, kërkojnë embargo ndaj Izraelit

Një turmë masive ka marshuar nëpër rrugët e Romës duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të gjenocidit kundër palestinezëve dhe duke dënuar ofensivën ushtarake të vazhdueshme të Izraelit, raporton Anadolu.
Demonstrata filloi në sheshin Piazza Vittorio Emanuele II dhe vazhdoi drejt Universitetit Sapienza, me protestuesit që shprehën zemërim për shtypjen e vazhdueshme të popullit palestinez.
Pjesëmarrësit mbanin pankarta që shkruanin “Ndaloni gjenocidin” dhe “Rezistenca nuk është terrorizëm”, si dhe akuzonin qeverinë italiane të kryeministres Giorgia Meloni për bashkëpunim në dhunë.
Turma bëri thirrje për një embargo totale ndaj Izraelit, duke brohoritur “Lironi Palestinën” dhe duke deklaruar qëndrimin e tyre si antifashist dhe antisionist.
Një demonstrues tërhoqi vëmendjen duke lyer trupin e tij me flamujt e SHBA-së, Izraelit dhe Italisë, të mbuluar me gjurmë duarsh të përgjakshme për të simbolizuar përgjegjësinë e përbashkët për gjakderdhjen në Gaza.
Ushtria izraelite ka shkelur vazhdimisht armëpushimin, duke vrarë të paktën 386 palestinezë dhe duke plagosur 1.018 të tjerë që kur marrëveshja hyri në fuqi më 10 tetor.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli në sulmet ndaj Rripit të Gazës ka vrarë të paktën 70.300 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 171 mijë.