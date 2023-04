Ankthi ju ushqen me pasiguri dhe orkestron në mendjen tuaj idenë se do të dështoni në shumë nga ato që keni vendosur të bëni. Kur ky dimension psikologjik instalohet vazhdimisht në jetën tuaj, mendimet tuaja bëhen negative, obsesive dhe ndonjëherë edhe irracionale.

Ndërsa është e vërtetë që ankthi është një reagim normal ndaj stimujve që i përpunoni si kërcënues, ka raste kur ai çon në gjendje problematike. Për shembull, nëse do ta përjetonit këtë gjendje psikofiziologjike për disa javë, muaj ose, imazhi që keni për veten tuaj do të turbullohej. Por, pse do të ndodhte kjo? Dhe a mund të bëhet diçka për këtë?

Pse ankthi ju bën të ndiheni si një dështim

Mendimet e shtrembëruara janë tipike për gjendjet e stresit dhe ankthit. Në këto situata, është e zakonshme të përforcohen një sërë modelesh mendore. Ato janë llojet që mund të turbullojnë çdo qëllim ose përpjekje për të arritur një qëllim ose për të filluar një ndryshim motivues. Në fakt, në realitet, jo gjithmonë e kuptoni se si filtri i ankthit është vendosur në trurin tuaj derisa të fillojnë të ndodhin disa ndryshime.

Hulumtimi i kryer në Universitetin Emory (SHBA) pretendon se neurobiologjia e çrregullimeve të ankthit ndikon në funksionet njohëse të trurit . Kjo do të thotë që të sëmurët nuk e mendojnë apo përpunojnë realitetin në të njëjtën mënyrë pasi ka ndryshime të vogla por të rëndësishme në trurin e tyre.

Deformime njohëse

Nëse jeni në ankth, shpesh aktivizoni dhe përforconi shtrembërime të shumta njohëse. Këto janë skema mendore që të bëjnë të përpunosh realitetin në mënyrë të gabuar. Ato janë pjesë e bazës së vetë-perceptimit negativ. Ju ndaloni së besuari veten për arsye të tilla si:

Filtrim mendor negativ. “Gjithçka do të shkojë keq”.

Mbipërgjithësim: “Kjo ka shkuar keq, kështu që gjithçka tjetër do të shkojë në të njëjtën mënyrë”.

Të menduarit gjithçka ose asgjë. “Nëse nuk e bëj këtë në mënyrë perfekte, do të jem një dështim.”

Ankthi dhe shmangia

Nëse ankthi po ju bën të ndiheni si një dështim, mund të jetë edhe për shkak të një mekanizmi tjetër të zakonshëm psikologjik. Në të vërtetë, ankthi ju çon në cikle të vazhdueshme shmangieje . Për shembull, thoni se keni një prezantim për të ofruar në punë. Sidoqoftë, keni frikë se mos dështoni. Ju dëshironi ta bëni atë në mënyrë perfekte, por thjesht ideja për ta bërë atë ju bën edhe më të shqetësuar, kështu që ju e vononi atë.

Vetëvlerësim i ulët

Vetëvlerësimi i ulët dhe ankthi shpesh lidhen. Janë dy dimensione psikologjike që priren të ushqehen me njëri-tjetrin dhe të lodhin. Njerëzit me sindromën mashtruese nuk janë të panjohur për këtë lloj ndjenje. Perfeksionistët gjithashtu priren të mbajnë ankth të fshehtë së bashku me vizione negative për veten e tyre.

Depresioni latent

Kur ankthi ju bën të ndiheni të dështuar, thellë brenda vetes, mund të vuani nga një çrregullim depresiv i kamufluar. Nuk duhet të harroni se substrati i depresionit ka elementë të shumtë dhe ankthi i vazhdueshëm është një faktor i përsëritur.

Çfarë të bëni nëse ndiheni të dështuar për një kohë

Përballuni dhe racionalizoni

Dështimi një herë nuk ju bën të dështuar. Vetëm sepse diçka nuk shkon sot, nuk do të thotë se do të bëhet një mallkim i përhershëm. Nëse ideja se jeni një dështim është konstante, përballeni me të duke përdorur pyetjet Sokratike. Pyesni veten: ” Çfarë dëshmi kam që kjo ide është e vërtetë?” “A po më ndihmon ky perceptim?” “A nuk kam qenë i suksesshëm në periudha të tjera në jetën time?”

Jini më të dhembshur me veten

Trajtojeni veten ashtu siç do të trajtonit mikun tuaj më të mirë, me respekt, ndjeshmëri dhe dhembshuri. Çfarë do t’i thonit personit që do më shumë nëse do të këmbëngulte se ishte i pavlefshëm dhe i dështuar në gjithçka që bën? Mendoni për këtë, sepse kjo është ajo që duhet t’i thoni vetes.

Terapia konjitive e sjelljes

Pas mendimeve tuaja zhvlerësuese dhe vetëshkatërruese, mund të qëndrojë një çrregullim psikologjik që duhet ta trajtoni dhe trajtoni. Siç e përmendëm më herët, ideja se ju jeni një dështim mund të jetë për shkak të çdo gjëje, nga ankthi i përgjithësuar deri te depresioni.

Bërja e gabimeve nuk do të jetë problem nëse nuk lejoni që dyshimi t’ju kontrollojë

Edhe pse dyshimi ndonjëherë mund t’ju sulmojë, zakonisht nuk është problem nëse nuk merr kontrollin. Në fund të fundit, do të bëni më shumë se një gabim ndërsa kaloni nëpër jetë, disa prej të cilave do të jenë të rëndësishme.

Për këtë arsye, toni i dialogut tuaj të brendshëm dhe mekanizmat dhe mjetet që përdorni janë të një rëndësie të madhe. Nëse ato janë pozitive, nuk do ta lini drejtimin e jetës suaj në duart e pasigurisë ose mungesës së shpresës.