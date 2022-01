Pse avokado është një superushqim?

Avokado, i shërbyer me një dolli dhe me një vidë në të, me piper të zi dhe lëng limoni, është mënyra e fundit që të hani një nga ushqimit super të shëndetshme në botë.

Pos shijes së këndshme, janë edhe shumë hulumtime shkencore që e kanë ndërlidhur avokadon me veti të shumta për organizmin e njeriut.

Duke filluar nga efektet e tij kundër plakjes së hershme, vetitë e tij shëruese për shëndetin e zemrës, hulumtimet kanë theksuar edhe vetitë e tij shëruese enë parandalimin dhe shërimin e kancerit.

Po ashtu, në bazë të këtyre studimeve të ekspertëve e të publikuara në “Hippocratic Post”, theksohet se ky fryt ndihmon pothuajse në gjithçka, duke filluar nga shëndeti i zemrës e deri tek artriti.