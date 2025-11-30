Pse ChatGPT nuk mund ta tregojë kohën?

ChatGPT, ashtu si shumë chatbot-e, paraqitet si një asistent personal.
Por midis shumë gjërave që e ngatërrojnë, një është veçanërisht e çuditshme: nuk mund të tregojë kohën.
Kur ChatGPT pyetet sa është ora, nuk jep përgjigje të saktë, shkruan the Verge.
“Nuk kam qasje në orën në kohë reale të pajisjes suaj ose në vendndodhjen tuaj, kështu që nuk mund të them kohën e saktë lokale për ju”, thotë shpesh chatbot-i.
Ndonjëherë kërkon specifikimin e një qyteti ose zone kohore, vetëm për të zbuluar se nuk mund ta kontrollojë kohën as në atë mënyrë.
Problemi i kohës ngrihet shpesh në forumet e Reddit dhe ChatGPT .
Një përdorues i kërkoi OpenAI-t t’i “kushtojë vëmendje kësaj” sepse i jep “një emër të keq” modelit të Al “me aftësi njohëse”.
Të treguarit e kohës është e thjeshtë për çdo kompjuter dhe telefon falë çipave të vegjël që funksionojnë brenda tyre.
Por sistemet gjeneruese të Al, si modelet e mëdha gjuhësore dhe vizuale që fuqizojnë ChatGPT, Gemini të Google, Claude të Anthropic dhe të tjerë, janë ndërtuar për një qëllim shumë të ndryshëm.
Si parazgjedhje, ato marrin pyetjet e përdoruesve dhe parashikojnë përgjigje bazuar vetëm në të dhënat e tyre të trajnimit.
Kjo nuk përfshin përditësime të vazhdueshme në kohë reale rreth gjërave si koha, përveç nëse ata kërkojnë posaçërisht në internet për atë informacion.