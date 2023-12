Pse depresioni na bën të lodhemi më shpejt?

Njerëzit me depresion janë më të prekshëm nga lodhja.

Detyrat e thjeshta, si larja ose dalja nga shtrati, mund të kërkojnë më shumë përpjekje sesa mund të përballojnë. Përveç kësaj, lodhja mund të luajë një rol në simptoma të tjera që lidhen me depresionin, si tërheqja dhe apatia.

Pse depresioni na bën më të prekshëm ndaj lodhjes?

Sipas statistikave, lodhja e mbetur në depresion kontribuon ndjeshëm në përkeqësimin e cilësisë së jetës.

Shkaqet e mundshme prapa lodhjes gjatë çrregullimeve të depresionit përfshijnë problemet e gjumit, llojin e dietës, stresin, e madje edhe ilaçet që përdoren për të trajtuar vetë depresionin. Më poshtë janë arsyet kryesore pse njerëzit që vuajnë nga depresioni janë më të prekshëm nga lodhja.

Keni probleme me gjumin?

Gjumi është thelbësor për rigjenerimin e trupit dhe rimbushjen e energjisë. Mungesa e gjumit vetëm nuk shkakton depresion. Ajo që bën mungesa e gjumit është rritja e rrezikut të depresionit. Mungesa e gjumit gjithashtu mund të përkeqësojë simptomat ekzistuese të depresionit; Edhe në rastet kur një person me depresion fle mjaftueshëm, mund të mos ketë gjumë të mirë.

Një tjetër çrregullim i gjumit që ka lidhje me depresionin është apnea obstruktive e gjumit. Në lidhje me këtë, një studim zbuloi se depresioni është i zakonshëm te njerëzit me apnea të gjumit dhe se ndikon në ashpërsinë e apnesë së gjumit. Studimi zbuloi se trajtimi i apnesë së gjumit përmirësonte simptomat e depresionit.

A ndiqni një dietë të papërshtatshme?

Ka kohë që spekulohet nëse dieta ndikon në shëndetin mendor. Në lidhje me këtë, një raport gjeti prova se dietat me cilësi më të lartë, si ato që përfshijnë «ushqime anti-inflamatore», mund të zvogëlojnë rrezikun e depresionit të disa njerëzve.

Je i stresuar?

Stresi mund të ndikojë në nivelet e serotoninës dhe dopaminës. Këto kimikate në tru luajnë një rol thelbësor në rregullimin e humorit dhe energjisë.

Një studim në një nga gjetjet e studimit zbuloi se ngjarjet stresuese të jetës, si fundi i një marrëdhënieje, vdekja e një njeriu të dashur, humbja e ndjeshme ose ndryshimet që lidhen me shëndetin, ndër të tjera, mund të rrisin ndjeshëm rrezikun e një personi për të zhvilluar çrregullim të madh depresiv.

A merrni antidepresantë?

Antidepresantët veprojnë mbi neurotransmetuesit në tru, duke ndihmuar në përmirësimin e funksionit rregullues të humorit të një personi. Megjithatë, disa antidepresantë mund të shkaktojnë lodhje të konsiderueshme.

Si të përmirësoni lodhjen kur jeni në depresion

Ushtrime fizike. Ju do të flini më mirë dhe do të promovoni sekretimin e hormoneve dhe substancave në trurin tuaj që do të rrisin ndjenjën tuaj të mirëqenies.

Praktikoni higjienën e mirë të gjumit. Ndiqni një rutinë që nxit gjumin cilësor: kujdesuni për dietën tuaj, ndiqni udhëzimet e relaksimit etj.

Përmirësoni dietën tuaj. Evitoni ushqimet e larta në yndyrna jo të dobishme dhe sheqernat e rafinuara. Rritni marrjen e perimeve me gjethe të vërteta, peshkut të yndyrshëm, ushqimeve probiotike dhe ushqimeve të tjera të dobishme.

Praktiko mendjemprehtësinë. Meditimi i mendjes do t’ju ndihmojë të përmirësoni humorin dhe të lehtësoni stresin.