Pse është e vështirë të prodhohet një veturë elektrike sportive?

Në një intervistë me revistën britanike Auto Express, Toshihiro Akiwa, njeriu përgjegjës për zhvillimin e veturave elektrike të Honda, shpjegoi pse zhvillimi i një makine elektrike të denjë për simbolin Type R është një proces kompleks.

Jeni pak a shumë të njohur me gjithçka, por është mirë ta dëgjoni nga goja e një personi që zhvillon vetura.

“Sigurisht, ne nuk jemi dorëzuar, por nuk ka të bëjë vetëm me fuqinë, ka të bëjë me zërin, dridhjet, përshpejtimin dhe përvojën që merrni (me atletët e benzinës, red.). Këto janë kënaqësitë e vozitjes”, deklaroi ai.

Pavarësisht këtyre përpjekjeve, Honda është e vendosur të prezantojë një makinë sportive elektrike deri në fund të dekadës.

Divizioni luksoz i Acura ka premtuar tashmë të rikthejë gjeneratën e tretë NSX si një makinë elektrike më së voni deri në vitin 2028.