Pamje: protestat në Francë që po dalin jashtë kontrollit

Më shumë se 5,000 të arrestuar, deri në 500 shkolla do të mbyllen
Franca po përballet me trazira në rritje midis nxënësve të shkollave të mesme, dhe midis 400 dhe 500 shkolla mund të mbyllen pjesërisht ose plotësisht sot për arsye sigurie.
Ministri francez i Arsimit Edouard Geffray tha se kushtet themelore të sigurisë për mësimdhënie nuk u përmbushën në këto shkolla. Sipas tij, 24 shkolla kanë qenë shënjestër e zjarrvënies ose plaçkitjes që nga fillimi i protestave.
Protestat nga nxënësit e shkollave të mesme filluan javën e kaluar në Paris dhe që atëherë janë përhapur në qytete të tjera franceze, duke përfshirë Montpellier, Nantes dhe Marsejë. Studentët po protestojnë, ndër të tjera, kundër mbipopullimit në klasa dhe gjendjes së keqe të ndërtesave shkollore.
Ministri francez i Drejtësisë, Gerald Darmanin, kishte thënë më parë se 735 nga afërsisht 3,700 shkollat e vendit ishin prekur në mënyra të ndryshme nga dhuna.
Geffray paralajmëroi se numri i shkollave të prekura nga protestat sot mund të jetë i ngjashëm me atë të regjistruar të premten, por ai njoftoi një kthim gradual në mësime aty ku kushtet e sigurisë e lejonin.
Sipas tij, edhe grupet politike i janë bashkuar lëvizjes së protestave, ndër të cilat ai veçoi të majtën ekstreme, duke i akuzuar ata se po përpiqen të marrin përsipër protestat e studentëve dhe po përdorin dhunën.
Ministri deklaroi gjithashtu se 78 punonjës të arsimit u plagosën gjatë trazirave.
Më shumë se 5,000 të arrestuar
Shkalla e protestave konfirmohet më tej nga të dhënat nga autoritetet franceze. Ministri i Brendshëm Laurent Nunez tha se 1,747 persona u arrestuan vetëm të premten.
Më shumë se 5,000 persona janë ndaluar që nga fillimi i protestave, sipas AFP, dhe rreth 85 përqind e të arrestuarve janë të mitur.
Një nga rastet e fundit ndodhi në qytetin jugor të La Ciotat, ku një 16-vjeçar u ndalua për sulm ndaj një mësuesi. Mësuesi 59-vjeçar u sulmua të premten në buzë të një proteste të nxënësve të shkollës së mesme, kur u godit me grusht dhe u spërkat me benzinë.
Një video nga Belfort në Francën lindore, në të cilën një grup të rinjsh rrahin një oficer policie që ishte shtrirë në tokë, gjithashtu tërhoqi vëmendje të veçantë publike. Dy të mitur, shtetas bullgarë të moshës 15 dhe 17 vjeç, u arrestuan në lidhje me rastin.
Qeveria njofton masa të reja
Kryeministri francez Sebastien Lecornu tha se qeveria po ndërmerr hapa shtesë për t’iu përgjigjur problemeve të raportuara nga studentët dhe punonjësit e arsimit.
Masat e njoftuara përfshijnë përmirësimin e ambienteve shkollore, organizimin më të mirë të mësimit dhe ditës shkollore, sigurimin e mbajtjes së mësimit dhe transparencë më të madhe në sistemin e regjistrimit në universitetet franceze.
Qeveria po përshpejton gjithashtu shqyrtimin e një projektligji që do t’i bënte përgjegjës ata që janë përgjegjës për dëmet e shkaktuara gjatë protestave.
Senati francez pritet të votojë për propozimin më 27 tetor. Sipas propozimit, një individ mund të mbajë kostot e dëmit edhe pa prova të drejtpërdrejta se ai personalisht e ka kryer atë, ndërsa detyrimi maksimal monetar do të ishte 10,000 euro.
Amnesty paralajmëron për forcën policore
Dega franceze e Amnesty International ka kritikuar më parë trajtimin e protestuesve nga policia, duke vlerësuar se forca e përdorur në disa raste ishte joproporcionale.
Organizata thotë se studentëve duhet t’u lejohet të shprehin në mënyrë paqësore pakënaqësinë e tyre pa frikën e përdorimit të gazit lotsjellës, shkopinjve ose arrestimit arbitrar.
Nga ana tjetër, Ministri i Brendshëm Nuñez hedh poshtë pretendimet se policia po vepron në mënyrë represive ndaj të rinjve. Sipas tij, forcat e sigurisë kanë për detyrë të mbrojnë nxënësit dhe studentët që duan të shprehin në mënyrë paqësore kërkesat e tyre.
Presion shtesë mbi autoritetet mund të vijë pasi sindikata CGT u bëri thirrje punëtorëve të bashkohen me protestat. /tesheshi.com/