Sa e thellë do të jetë përçarja në PS për shkak të reformës territoriale?

Braçe dhe Sinaj votuan sot kundër draftit që parashikon shkrirjen e 15 bashkive
Reforma e re administrativo-territoriale, ka hapur një debat të dukshëm brenda Partisë Socialiste, vetëm pak ditë përpara se projektligji të kalojë për votim në Kuvend.
Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, deputetët Erion Braçe dhe Vullnet Sinaj kanë votuar kundër draftit që parashikon reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46.
Dy deputetët kanë shprehur rezerva për bashkimin e 15 bashkive me njësi të tjera vendore, ndërsa Sinaj ka kundërshtuar në mënyrë të veçantë shkrirjen e Bashkisë Selenicë dhe bashkimin e saj me Vlorën.
Nga ana tjetër Braçe,, është shprehur gjatë diskutimit se argumentet e paraqitura e çonin drejt votës kundër. Pas mbledhjes, kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, tha se vendimi politik i grupit është që projektligji të votohet pro në seancën e së enjtes.
Ai theksoi se deputetët mund të kenë mendimet dhe shqetësimet e tyre, por duhet të respektojnë vendimmarrjen e përbashkët të grupit parlamentar.
Balla nuk dha një përgjigje të drejtpërdrejtë nëse Braçe dhe Sinaj do të ndryshojnë qëndrim në seancën plenare, ndërsa për mundësinë e penalizimeve iu referua rregullores së grupit.
Ndërkohë, ai e cilësoi reformën të vështirë, por të domosdoshme, duke argumentuar se bashkitë më të mëdha do të kenë më shumë kapacitete për shërbime dhe projekte në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian.
Projektligji pritet të votohet më 8 tetor dhe kërkon një shumicë të cilësuar prej 84 votash. Sipas raportimeve të fundit, PS-ja disponon aktualisht 82 deputetë, çka e bën të nevojshëm sigurimin e votave shtesë për miratimin e reformës.
Qëndrimi i Braçes dhe Sinajt nuk përbën në vetvete një përçarje të PS-së, por tregon se reforma territoriale ka prekur interesa konkrete edhe brenda mazhorancës.
Ndryshe nga një debat i zakonshëm politik, kjo çështje lidhet drejtpërdrejt me territorin, përfaqësimin lokal dhe interesat e zonave që humbasin statusin e bashkisë.
Fakti që kundërshtimi ka ardhur nga dy deputetë të PS-së i jep debatit një dimension tjetër, sidomos për shkak se reforma kërkon 84 vota.
Nëse të dy deputetët e mbajnë qëndrimin e tyre edhe në seancë, mazhoranca do të duhet të sigurojë vota të tjera përtej grupit socialist.
Kjo është arsyeja pse deklaratat e Ballës për disiplinën e grupit marrin rëndësi politike. Ai nuk e ka trajtuar kundërshtimin e dy deputetëve si një çështje që duhet të bllokojë reformën, por ka vendosur theksin te vendimi kolektiv i grupit.
Në të njëjtën kohë, protesta e banorëve të bashkive që parashikohet të shkrihen e ndërlikon më tej situatën politike. Kundërshtimi nuk vjen vetëm nga opozita, por edhe nga komunitete dhe përfaqësues vendorë të zonave që preken drejtpërdrejt nga harta e re.
Këtu fshihet edhe tensioni kryesor brenda PS-së, pra mes argumentit të shumicës për efikasitet administrativ dhe shqetësimeve të deputetëve për interesat e komuniteteve që përfaqësojnë.
Sa më shumë të afrohet votimi, aq më e rëndësishme bëhet nëse kundërshtimi i Braçes dhe Sinajt do të mbetet një qëndrim brenda mbledhjes së grupit apo do të shndërrohet në votë kundër në Kuvend.
Votimi i 8 tetorit do të tregojë nëse kundërshtimi i dy deputetëve do të mbetet një episod i izoluar apo do të shfaqë rezerva më të gjera brenda mazhorancës. \tesheshi