Pse lodhja emocionale po bëhet gjithnjë e më e zakonshme tek fëmijët

Në një botë me ritëm të shpejtë dhe të dixhitalizuar, fëmijët përballen me sfida të shumta emocionale dhe prindërit mund t’i ndihmojnë ata me këtë në disa mënyra.
Fëmijëria dikur konsiderohej një periudhë pa shqetësime, por ekspertët thonë se të rinjtë po përjetojnë gjithnjë e më shumë lodhje emocionale. Megjithatë, komunikimi i hapur, vendosja e kufijve dhe prioritizimi i shëndetit mendor janë çelësi për të rritur një brez që lulëzon emocionalisht, jo vetëm akademikisht.
Lodhja emocionale tek fëmijët është një problem që kërkon vëmendje. Fëmijët e sotëm jetojnë në një kulturë “gjithmonë aktiv”, me studime deri vonë në mbrëmje, fundjava të ngarkuara dhe kohë të lirë të kaluar në mediat sociale. Një problem tjetër është se lodhja emocionale shpesh interpretohet si përtaci, mungesë disipline ose menaxhim i dobët i kohës. Në realitet, është një shenjë se nxënësit janë të mbingarkuar dhe u mungon mbështetja.
Duke folur për këtë, Dr. Koneru Lakshman Havish tha se së pari është e rëndësishme të merret në konsideratë që lodhja emocionale është reale dhe e vlefshme.
“Në vend që ta shohim dhe ta matim suksesin vetëm në terma të notave dhe arritjeve, duhet të marrim në konsideratë gjendjen mendore dhe qëndrueshmërinë”, këshillon ai.
Ai thekson rëndësinë e krijimit të një mjedisi të sigurt ku fëmijët mund të flasin hapur pa frikën e gjykimit.
“Së dyti, kufijtë janë të rëndësishëm. Inkurajoni kohën pa teknologji, gjumin e mjaftueshëm dhe momentet e lojës ose kohën e qetë. Këto nuk janë luks, ato janë thelbësore për ekuilibrin emocional”, thekson Havish.
Ai shton se shkollat duhet të mendojnë për uljen e ngarkesës së punës dhe integrimin e të nxënit social-emocional.
Si një këshillë të fundit, ai përmend rëndësinë e shembujve.
“Studentët kanë nevojë për modele që demonstrojnë vetë ekuilibër. Të rriturit që demonstrojnë cenueshmëri, vendosin kufij të shëndetshëm dhe vlerësojnë shëndetin emocional mund t’u japin studentëve leje të bëjnë të njëjtën gjë”, përfundon ai.