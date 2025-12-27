Pse vitamina D ndonjëherë nuk vepron? Ndoshta po e merrni në kohën e gabuar

Ushqimi, koha e marrjes dhe mënyra e kombinimit mund të përcaktojnë sa vërtetë përthithet vitamina D
Vitamina D është thelbësore për shëndetin, por shpesh është e vështirë të merret në sasi të mjaftueshme vetëm përmes ushqimit. Prandaj suplementet janë bërë kaq të përhapura. Megjithatë, që vitamina D të përthithet si duhet dhe të ketë efekt maksimal, është e rëndësishme jo vetëm sa e merrni, por kur dhe si e merrni. Ndërsa disa preferojnë ta marrin në mëngjes dhe të tjerë në mbrëmje, çelësi qëndron te mënyra e duhur e përthithjes.
Pse vitamina D duhet marrë me ushqim?
Vitamina D është vitaminë e tretshme në yndyrë. Kjo do të thotë se nuk përzihet mirë me ujë, por përthithet më efektivisht kur merret së bashku me ushqime që përmbajnë yndyra të shëndetshme. Për këtë arsye, rekomandohet që suplementet e vitaminës D të merren gjatë një vakti, në mënyrë që absorbimi të jetë sa më i lartë.
Studimet e mëparshme kanë treguar se: Marrja e vitaminës D gjatë vaktit më të madh të ditës rriti nivelet e saj në gjak me rreth 50% pas 2-3 muajsh.
Një studim i vitit 2014 ndaj 50 të moshuarve tregoi se marrja e vitaminës D me një vakt të pasur me yndyrna rriti nivelet në gjak me 32% brenda 12 orësh, krahasuar me një vakt pa yndyrë.
Burime të mira yndyrnash për absorbim më të mirë: avokado, arrat, farat, peshqit e yndyrshëm (si salmoni dhe sardelet), qumështi dhe produktet e plota, vezët.
A është më mirë ta merrni në mëngjes?
Shumë njerëz zgjedhin mëngjesin sepse është më praktike dhe më e lehtë për t’u mbajtur mend. Nëse merrni disa suplemente gjatë ditës, marrja e vitaminës D me vaktin e mëngjesit mund të ndihmojë në krijimin e një rutine të qëndrueshme.
Si ta mbani mend më lehtë?
– përdorni kuti të përditshme për tableta
– vendosni një alarm
– mbajeni pranë tryezës së ushqimit si kujtesë vizuale
A prish gjumin nëse merret në mbrëmje?
Këtu rezultatet janë të përziera:
Disa studime të vitit 2021 sugjerojnë se vitamina D mund të ndikojë në prodhimin e melatoninës, hormon që rregullon gjumin. Marrja e vitaminës D para gjumit mund të ulë përkohësisht nivelet e melatoninës dhe potencialisht të ndikojë tek disa njerëz.
Studime më të reja (2024) tregojnë se suplementimi me vitaminë D në fakt mund të përmirësojë cilësinë e gjumit te shumë individë.
Përfundimi: Ndikimi në gjumë është individual. Disa flenë më mirë, disa më keq.
Pra, cili është koha më e mirë?
Nuk ka një përgjigje absolute. Megjithatë:
▪ Më e rëndësishme se koha është ta merrni rregullisht.
▪ Merreni gjithmonë me një vakt që përmban yndyrna të shëndetshme.
Ky kombinim është ai që siguron përthithjen dhe efektin më të mirë.
Qoftë me mëngjes, qoftë me darkë, rëndësi ka që ju të ndiheni mirë, gjumi të mos prishet dhe rutina të jetë e qëndrueshme.
Nëse keni paqartësi rreth dozës apo llojit të suplementit, gjithmonë konsultohuni me mjekun ose farmacistin.