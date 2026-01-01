Pse vrapimi gjatë dimrit është një aktivitet i rekomanduar për shëndetin tuaj

Kur vjen dimri dhe temperaturat bien, për shumë njerëz vrapimi nuk është tërheqës, por ekspertët pohojnë se ky aktivitet ka shumë përfitime.
Konkretisht, ekspertët pohojnë se vrapimi në të ftohtë është më i shëndetshëm për trupin sesa në vapë, dhe disa nga përfitimet përfshijnë djegien e më shumë kalorive dhe luftimin e çrregullimit afektiv sezonal, i njohur më mirë si trishtimi i dimrit.
Edhe pse trupi nxehet gjatë vrapimit, ekspertët sugjerojnë se qëndrimi në temperatura të ulëta mund të stimulojë një formë specifike të termogjenezës, pra një rritje të metabolizmit, e cila arrihet duke aktivizuar një ind të veçantë, dhjamin kafe, pra llojin e dhjamit përgjegjës për djegien e kalorive.
Gjithashtu, “runner’s eufori”, një term që përshkruan gjendjen euforike që vrapuesit ndiejnë pasi vrapojnë disa kilometra, ndodh për shkak të çlirimit të endorfinave dhe endokanabinoideve, të cilat zvogëlojnë stresin dhe nxisin një ndjenjë lumturie. Kjo ndjenjë ndodh pavarësisht nga stina, dhe në muajt e dimrit mund të ketë një efekt më pozitiv.
Ekspozimi më i shpeshtë ndaj të ftohtit e ndihmon trupin të mësohet me të, gjë që gradualisht do të zvogëlojë reagimin ndaj stresit ndaj kushteve të motit të dimrit. Kur vraponi në dimër, është e rëndësishme të visheni me shtresa sepse kjo mbron trupin tuaj duke lejuar lëvizjen dhe frymëmarrjen.
Ekspertët theksojnë se bluzat prej pambuku nuk janë opsioni më i mirë sepse thithin djersën, gjë që do t’ju freskojë më tej. Është gjithashtu e rëndësishme të vishni doreza ose një bluzë që mbulon pëllëmbët, pasi i ftohti ndihet më shumë në ekstremitete.