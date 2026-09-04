Pse zgjohemi vetëm një çast para se të bjerë alarmi?

A ju ka ndodhur ndonjëherë të zgjoheni, të shikoni orën dhe të kuptoni se kishin mbetur vetëm pak minuta deri sa të binte alarmi? Apo i keni hapur sytë pikërisht në momentin që duhej të binte, përpara se ta dëgjonit?
Kjo ndjesi mund të duket pothuajse e pabesueshme. Është sikur trupi ynë të ketë një orë me zile të integruar që e di se kur duhet të na zgjojë. Megjithatë, nuk ka asnjë mister pas këtij fenomeni. Trupi ynë ka një sistem jashtëzakonisht të saktë për rregullimin e gjumit dhe zgjimit, dhe mund të parashikojë kohën kur normalisht do të zgjoheshim.
Një nga mekanizmat kryesorë është ritmi cirkadian, një ritëm i brendshëm biologjik që ndjek përafërsisht një cikël 24-orësh.
Ndikon shumë më tepër sesa vetëm gjumin. Përcakton kur jemi të përgjumur, kur jemi më vigjilentë, si ndryshon temperatura e trupit dhe madje edhe kur sekretohen hormone të caktuara në sasi më të mëdha ose më të vogla.
Ora kryesore e këtij sistemi ndodhet në një pjesë të trurit të quajtur bërthama suprakiasmatike. Ajo merr informacion mbi dritën nga sytë dhe e përdor atë për të ndihmuar trupin të dallojë ditën nga nata.
Kjo është arsyeja pse trupat tanë, edhe kur nuk po shikojmë orën, mund të përgatiten për t’u zgjuar në një kohë të caktuar. Nëse zgjohemi afërsisht në të njëjtën kohë çdo mëngjes, trupat tanë fillojnë të njohin një model.
Për shembull, nëse zgjohemi në orën 6:30 gjatë ditëve të javës, pas një kohe trupi fillon të përgatitet për t’u zgjuar para asaj kohe. Gjumi bëhet më i lehtë, funksione të caktuara trupore ndryshojnë dhe sistemi hormonal fillon të na fusë gradualisht në një gjendje zgjimi.
Kortizoli është veçanërisht i rëndësishëm, një hormon që merr pjesë në përgjigjen e trupit ndaj stresit, por gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në zgjimin normal të mëngjesit. Niveli i tij fillon të rritet natyrshëm përpara se të zgjohemi.
Prandaj, zgjimi nuk duhet të ndihet si një kalim i menjëhershëm nga gjumi i thellë në një gjendje plotësisht të zgjuar. Trupi shpesh ngrohet për zgjim ndërsa ne jemi ende në gjumë.
Nëse truri pret që ne të zgjohemi në orën 7:00 dhe alarmi është vendosur pikërisht për atë kohë, është e mundur që ne të jemi në një fazë më të lehtë gjumi disa minuta më parë. Atëherë mjafton një stimulim i vogël i brendshëm ose i jashtëm për të na hapur sytë.