Publikohen emrat e 57 deputetëve të VV-së

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në faqen zyrtare tashmë ka selektuar dhe kandidatët që kanë arritur të zënë ulëse në Kuvend.
Lëvizja Vetëvendosje ka numrin më të madh të deputetëve aktualisht, 57.
Kjo është lista aktuale me 57 deputetët e VV-së:
1.ALBIN KURTI 388,372 Vota
2.GLAUK KONJUFCA 304,871 Vota
3.ALBULENA HAXHIU 165,207 Vota
4.HEKURAN MURATI 163,148 Vota
5.DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ 146,089 Vota
6.XHELAL SVEÇLA 131,067 Vota
7.HAJRULLA ÇEKO 117,121 Vota
8.AVNI DEHARI 104,502 Vota
9.MIMOZA KUSARI LILA 94,836 Vota
10.EJUP MAQEDONCI 92,944 Vota
11.SHQIPE MEHMETI SELIMI 73,116 Vota
12ANDIN HOTI 64,655 Vota
13.ARBEN VITIA 63,624 Vota
14.SARANDA BOGUJEVCI 48,661 Vota
15.ALBAN BAJRAMI 42,631 Vota
16.EDONA LLALLOSHI 41,451 Vota
17.MEFAIL BAJQINOVCI 39,143 Vota
18.NEZIR KRAKI 38,343 Vota
19.RUFKI SUMA 36,968 Vota
20.JETA STATOVCI 36,528 Vota
21.ADRIANA MATOSHI 35,750 Vota
22.ARMEND MUJA 35,356 Vota
23.ARDIAN GOLA 33,244 Vota
24.HAXHI AVDYLI 32,097 Vota
25.ADELINA GRAINCA 28,996 Vota
26.BLERIM GASHI 28,075 Vota
27.ALBENA RESHITAJ 27,965 Vota
28.TAULANT KELMENDI 26,781 Vota
29.FATOS GECI 26,390 Vota
30.FITORE PACOLLI DALIPI 26,198 Vota
31.AGIM BAHTIRI 26,130 Vota
32.ARTANE RIZVANOLLI BERISHA 26,042 Vota
33.DIMAL BASHA 25,376 Vota
34.ARBËR REXHAJ 25,230 Vota
35.LABINOTË DEMI MURTEZI 25,036 Vota
36.ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI 24,933 Vota
37.HYSEN DURMISHI 24,558 Vota
38.ARJETA FEJZA 24,382 Vota
39.ARTAN ABRASHI 24,358 Vota
40.ARBËRIE NAGAVCI 23,738 Vota
41.NVER HALITI22,695 Vota
42.LIZA GASHI 21,983 Vota
43.VALON RAMADANI 21,796 Vota
44.ADNAN RRUSTEMI 21,366 Vota
45.FATMIRE KOLLÇAKU 20,221 Vota
46.DRITA PAJAZITI 20,128 Vota
47.JETON RAKA 20,035 Vota
48.ARSIM ADEMI 19,837 Vota
49.ROZETA HAJDARI 19,662 Vota
50.FITIM HAZIRI 19,440 Vota
51.SALIH ZYBA 19,100 Vota
52. FJOLLA UJKANI 19,043 Vota
53.ILIR KËRÇELI 18,595 Vota
54.SYLEJMAN MEHOLLI 18,539 Vota
55.VALON HOTI 18,456 Vota
56.VIGAN QORROLLI 18,308 Vota
57.NAIM BARDIQI 18,006 Vota