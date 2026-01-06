Publikohen emrat e 57 deputetëve të VV-së

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në faqen zyrtare tashmë ka selektuar dhe kandidatët që kanë arritur të zënë ulëse në Kuvend.

Lëvizja Vetëvendosje ka numrin më të madh të deputetëve aktualisht, 57.

Kjo është lista aktuale me 57 deputetët e VV-së:

1.ALBIN KURTI 388,372 Vota

2.GLAUK KONJUFCA 304,871 Vota

3.ALBULENA HAXHIU 165,207 Vota

4.HEKURAN MURATI 163,148 Vota

5.DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ 146,089 Vota

6.XHELAL SVEÇLA 131,067 Vota

7.HAJRULLA ÇEKO 117,121 Vota

8.AVNI DEHARI 104,502 Vota

9.MIMOZA KUSARI LILA 94,836 Vota

10.EJUP MAQEDONCI 92,944 Vota

11.SHQIPE MEHMETI SELIMI 73,116 Vota

12ANDIN HOTI 64,655 Vota

13.ARBEN VITIA 63,624 Vota

14.SARANDA BOGUJEVCI 48,661 Vota

15.ALBAN BAJRAMI 42,631 Vota

16.EDONA LLALLOSHI 41,451 Vota

17.MEFAIL BAJQINOVCI 39,143 Vota

18.NEZIR KRAKI 38,343 Vota

19.RUFKI SUMA 36,968 Vota

20.JETA STATOVCI 36,528 Vota

21.ADRIANA MATOSHI 35,750 Vota

22.ARMEND MUJA 35,356 Vota

23.ARDIAN GOLA 33,244 Vota

24.HAXHI AVDYLI 32,097 Vota

25.ADELINA GRAINCA 28,996 Vota

26.BLERIM GASHI 28,075 Vota

27.ALBENA RESHITAJ 27,965 Vota

28.TAULANT KELMENDI 26,781 Vota

29.FATOS GECI 26,390 Vota

30.FITORE PACOLLI DALIPI 26,198 Vota

31.AGIM BAHTIRI 26,130 Vota

32.ARTANE RIZVANOLLI BERISHA 26,042 Vota

33.DIMAL BASHA 25,376 Vota

34.ARBËR REXHAJ 25,230 Vota

35.LABINOTË DEMI MURTEZI 25,036 Vota

36.ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI 24,933 Vota

37.HYSEN DURMISHI 24,558 Vota

38.ARJETA FEJZA 24,382 Vota

39.ARTAN ABRASHI 24,358 Vota

40.ARBËRIE NAGAVCI 23,738 Vota

41.NVER HALITI22,695 Vota

42.LIZA GASHI 21,983 Vota

43.VALON RAMADANI 21,796 Vota

44.ADNAN RRUSTEMI 21,366 Vota

45.FATMIRE KOLLÇAKU 20,221 Vota

46.DRITA PAJAZITI 20,128 Vota

47.JETON RAKA 20,035 Vota

48.ARSIM ADEMI 19,837 Vota

49.ROZETA HAJDARI 19,662 Vota

50.FITIM HAZIRI 19,440 Vota

51.SALIH ZYBA 19,100 Vota

52. FJOLLA UJKANI 19,043 Vota

53.ILIR KËRÇELI 18,595 Vota

54.SYLEJMAN MEHOLLI 18,539 Vota

55.VALON HOTI 18,456 Vota

56.VIGAN QORROLLI 18,308 Vota

57.NAIM BARDIQI 18,006 Vota

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI