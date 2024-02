Publikohen fotografitë e para të Volkswagen Golf 8 të rifreskuar

Volkswagen do të duhej për disa javë të prezantojë Golfin e ri, por tashmë kemi rastin të shohim se si do të duket.

Golfi i rifreskuar tashmë është parë i kamufluar, kurse në variantin GTI të prezantuar në panairin CES në Las Vegas duket se nuk ka shumë dallim sa i përket eksterierit, transmeton Telegrafi.

Megjithatë, inovacionet që VW i sjell kanë të bëjnë më shumë me enterierin e Golfit në versionin Mk8.5, i cili në fund të kësaj dekade me gjeneratën e nëntë, përkatësisht “nëntëshen” elektrike.

Përmirësimet e brendshme bazohen në ergonominë dhe funksionalitetin me cilësi më të lartë, të cilat janë gjithashtu fusha për të cilat marka gjermane tha se e dinte se nuk i kushtonte vëmendje të mjaftueshme më parë.

Ndër të tjera do të ketë softuer të ri që do të mbërrijë në të gjitha veturat VË të pajisura me sistemin infotainment të gjeneratës së fundit, dhe do të instalohet në të gjitha veturat e reja në të ardhmen, duke filluar nga modeli ID.7 dhe Golf i ri.

Sa i përket motorit, Golf i ri do të përputhet kryesisht me variantin aktual, por ndryshime të vogla do të bëhen për të kontribuar në efikasitet dhe performancë më të mirë.