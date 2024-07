Qëllohet gjatë mitingut në Pensilvani Donald Trump – VIDEO

Ish presidenti amerikan Donald Trump eshte qelluar gjate nje mitingu ne Pensilvani.

CNN ka publikuar pamjet e sulmit ndaj Trump.

Ish presidenti shihet i gjakosur pas veshi , ndersa merret nga rojet e sigurise.

Trump po tregonte një grafik të numrave të kalimit kufitar kur u dëgjuan të shtënat.

Në veshin e majtë dhe në fytyrën e ish-presidentit dukeshin shenja gjaku pas atyre që u dukën se ishin të shtëna e që vinin nga një drejtim i panjohur. Nuk ishte e qartë se çfarë ndodhi, por Trump fillimisht u pa të ulej në tokë, ndërkohë që agjentët e shërbimit të sekret nxituan për ta ngritur dhe larguar menjëherë nga podiumi.

Kur po largohej, ai ngriti një grusht drejt turmës, e cila thërriste: “SHBA, SHBA”.

Incidenti vjen pas një dite të ngjeshur fushatash për z. Trump dhe ish-Presidentin Joe Biden në garën presidenciale të 2024-ës.

I just landed and missed an assignation attempt. Holy shit. What a bad ass reaction from Trump. The election is over. He’s the next president. The Dems should give up. They can’t beat him now. pic.twitter.com/omtbue191d

— Dave Portnoy (@stoolpresidente) July 13, 2024