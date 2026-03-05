Qeveria e Libanit urdhëron arrestimin e anëtarëve të Gardës Revolucionare Iraniane

Qeveria e Libanit vendosi të enjten të ndjekë dhe arrestojë për t’u dëbuar çdo anëtar të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) në vend, transmeton Anadolu.
Ministri i Informacionit, Paul Morcos, tha në një konferencë për shtyp se Kabineti u kërkoi ministrive dhe administratave përkatëse të lëshojnë udhëzime për të verifikuar nëse anëtarët e IRGC-së janë të pranishëm në Liban.
Ai shtoi se autoritetet u urdhëruan “të ndërhyjnë me vendosmëri dhe menjëherë për të parandaluar çdo aktivitet sigurie ose ushtarak që ata mund të kryejnë nga territori libanez, pavarësisht statusit të tyre ose mbulesës nën të cilën veprojnë, dhe t’i arrestojnë ata nën mbikëqyrjen e gjyqësorit kompetent në përgatitje për dëbim”.
Morcos tha gjithashtu se Kabineti vendosi të rivendosë kërkesat për vizë për shtetasit iranianë që hyjnë në Liban si pjesë e përpjekjeve për të kontrolluar kufijtë dhe “për të parandaluar çdo aktivitet që mund të dëmtojë sigurinë ose të përdorë territorin libanez për të kryer objektiva të veçanta”.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Irani mbi vendimin e autoriteteve libaneze.