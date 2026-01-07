Qindra fluturime të anuluara dhe të vonuara në të gjithë Evropën si pasojë e motit të keq

Qindra fluturime janë anuluar ose vonuar në shumë aeroporte në të gjithë Evropën për shkak të reshjeve të dëborës dhe stuhive që prekin kontinentin, transmeton Anadolu.
Reshjet e dendura të dëborës dhe erërat e forta që kanë prekur Evropën që nga fillimi i javës kanë shkaktuar ndërprerje në udhëtimet ajrore.
Sipas informacionit të mbledhur nga Anadolu nga të dhënat e gjurmimit të Flightradar24, Aeroporti Schiphol i Amsterdamit aktualisht ka numrin më të lartë të anulimeve dhe vonesave të fluturimeve në Evropë.
Që nga ora 15:15, 60 për qind e fluturimeve në nisje (349 fluturime) nga aeroporti u anuluan, ndërsa 20 për qind (114 fluturime) u vonuan.
Ndërkohë, 58 për qind e fluturimeve në mbërritje (336 fluturime) u anuluan dhe 13 për qind (77 fluturime) u vonuan, duke rezultuar në anulimin e 685 fluturimeve në total vetëm në Aeroportin Schiphol të Amsterdamit.
Rreth 72 fluturime në nisje u anuluan në Aeroportin “Charles de Gaulle të Parisit”, dhe mbi 300 u vonuan, ndërsa 73 fluturime në mbërritje u anuluan dhe 200 u vonuan.
Në Aeroportin Heathrow të Londrës, u anuluan 22 fluturime nisjeje dhe 23 mbërritje, ndërsa 237 nisje dhe 63 mbërritje u vonuan.
Një total prej 39 fluturimesh u anuluan në Aeroportin e Brukselit, duke përfshirë 22 nisje dhe 17 mbërritje, ndërsa një total prej 155 fluturimesh u vonuan.
Në Aeroportin e Zyrihut, u anuluan një total prej 23 fluturimesh, si nisjeje ashtu edhe mbërritjeje, së bashku me 16 fluturime në Aeroportin e Mynihut, 26 në Aeroportin Ndërkombëtar Barajas të Madridit dhe 13 në Aeroportin e Frankfurtit, ndërsa qindra fluturime janë vonuar.
Shumë aeroporte njoftuan se priten vonesa të mëtejshme gjatë gjithë ditës për shkak të operacioneve të shkrirjes së akullit dhe pastrimit të pistave dhe shtigjeve të taksimit nga akulli dhe bora gjatë reshjeve të borës.
Pasagjerëve iu këshillua të monitorojnë nga afër statusin e fluturimeve të tyre dhe të mbërrijnë në aeroporte më herët.
Në Aeroportin e Stambollit, aeroporti më i ngarkuar i Evropës, me një mesatare prej 1.444 fluturimesh në ditë njoftohet se nuk ka pasur probleme me fluturimet nisëse. Vetëm katër fluturime mbërritëse janë anuluar.